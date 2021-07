«File interminabili sotto il sole, l’Ats intervenga»  

Davanti alla porta del servizio farmaceutico dell’Assl in via Bizet c’è una fila di ombrelloni colorati. A sorreggerli sono i malati e i parenti dei pazienti in Adi (assistenza domiciliare integrata) che si sono ritrovati ieri pomeriggio, per aderire alla protesta organizzata dal sindacato Usb pensionati (a cui hanno partecipato anche Cittadinanza Attiva e Potere al Popolo Sardegna), dopo la riduzione dell’orario di apertura. Ora il servizio è garantito solo per tre ore alla settimana, il mercoledì dalle 14 alle 17. La scelta degli ombrelloni non è casuale: rimarca le attese obbligatorie sotto il sole cocente, senza nemmeno un riparo e senza una panchina su cui sedersi.

Le voci

Salvatore Taccori, 76 anni, arriva da Sinnai e cerca di riposarsi su una fioriera. «Non c’è un posto dove sedermi, mi fa male la schiena», dice,«sono qui per ritirare alcuni farmaci salvavita. Lunedì scorso ho trovato gli uffici sbarrati: così ho scoperto che il servizio era stato ulteriormente ridotto: nessuno ci ha avvisato, lo abbiamo saputo tutti una volta venuti qui».

Poco distante Elena Locci, 61 anni, aggiunge: «A volte mi sobbarco ore di fila e poi mi sento dire che le medicine che devo ritirare nemmeno ci sono. Perché non ci danno la possibilità di rivolgerci alle farmacie private? Questo sistema ha fallito su tutti i fronti».

I disagi

A differenza della scorsa settimana quando i malati, costretti ad attendere con temperature di 40 gradi, avevano chiamato anche la polizia, ieri per fortuna c’era il maestrale a mitigare il caldo, ma non a placare gli animi. Marianna Cocco, 43 anni, anche lei in fila: «Ogni volta siamo costretti a fare ore di fila in piedi e sotto il sole». Roberto Mascia, 55 anni, arriva da Maracalagonis: «È la prima volta che vengo per ritirare i farmaci per mio suocero», racconta, «mi avevano detto che c’erano dei disagi ma quello che succede va al di là di ogni immaginazione. Bisogna fare addirittura due file: una per ritirare il numero e poi una per prendere i farmaci». Aldo Tiragallo è di Dolianova: «Perché non ci fanno ritirare i medicinali in farmacia? Questi sprtelli prima erano aperti tre volte alla settimana, ora una sola volta per poche ore».

L’organizzazione

Ancora una volta la manifestazione è stata promossa dal sindacato Usb pensionati, che fin dall’inizio guida una protesta approdata anche sotto gli uffici della Regione e della Prefettura. Bandiere in mano i rappresentanti Enrico Rubio, Salvatore Drago e Aldo Palmas ieri hanno ripercorso anni di disagi e problemi. «Un gioco sadico che ha fatto sì che la farmacia, che aveva orari di apertura tre volte la settimana, adesso accolga i malati solo il mercoledì dalle 14 alle 17. Un sadismo cinico che colpisce persone fragili o parenti che devono accudirli. Usb/Pensionati ha denunciato questo stato di cose e lo ha fatto a più riprese, ha perfino indicato delle alternative, dicendo che alle persone provenienti da Burcei, Donori, Dolianova, si sarebbe potuto risparmiare questo supplizio, facendo sì che potessero ritirare questi ausili nelle farmacie dei loro paesi. L’insensibilità dell’assessore, dei sindaci dei Comuni interessati e dei dirigenti dell’Ats ha fatto sì che il problema si aggravasse fino al punto di ridurre gli orari di apertura».

