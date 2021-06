File e caos al poliambulatorio 

Ancora caos, disservizi e tensione alle stelle per le prenotazioni al Distretto socio-sanitario di Guspini che comprende anche i comuni di Arbus, Gonnosfanadiga, Pabillonis, San Gavino Monreale, Sardara e Villacidro: da oltre una settimana le prenotazioni da parte dei pazienti si effettuano nuovamente di persona allo sportello. Notizia che si è potuta apprendere grazie al passaparola, sottolineano alcuni assistiti. In concomitanza con questa modifica, a detti di molti cittadini sentiti ieri mattinata, ai numeri telefonici indicati nei siti web dell'Ats Sanluri non risponde alcun operatore.

Orari aleatori

All'ingresso del poliambulatorio, la mattina, colpisce immediatamente l'assembramento dei pazienti in attesa. Dopo le 9 vengono distribuiti i numerini per poter accedere allo sportello dove effettuare la prenotazione. Molti utenti arrivano dai centri vicini e con le temperature di questi giorni ne farebbero volentieri a meno, come dichiara una signora diversamente giovane arrivata in pullman da Arbus. Ma l'odissea non è ancora finita.

Al momento in cui ci si presenta all'ingresso un po' più di rispetto per la privacy non sarebbe male visto che tutti i presenti vengono a conoscenza del motivo per cui il paziente di turno si è recato al poliambulatorio. «Dovevo fare il rinnovo per l'assistenza protesica per mio marito», riferisce Antonina Ruggiu di Gonnosfanadiga: «Avevo ricevuto assicurazione che sarei potuta andare anche il mercoledì o il giovedì pomeriggio fino alle 18. Arrivo alle 17 e trovo tutto chiuso. Oltre il danno la beffa: non essendoci pullman per rientrare a Gonnosfanadiga, ho dovuto prendere un taxi. Alle mie rimostranze successive – conclude – mi è stato risposto che “in effetti” c'era stato un disguido».

I nuovi numeri

Alesandro Baccoli, commissario straordinario della Assl di Sanluri, dichiara: «Non rientra tra i miei compiti la gestione delle prenotazioni, che sono gestite da una società esterna. Con il rinnovo del contratto, avvenuto tre mesi fa circa, tra l'Ats e la nuova società che gestisce il Cup centralizzato, a differenza di quanto accadeva prima, la nuova cooperativa non prenderà le telefonate in entrata da altri numeri se non il 1533, solo chiamate da numeri fissi, e lo 070 474747, riservato alla telefonia mobile. Proprio per venire incontro agli utenti che per tutta una serie di ragioni non utilizzano i sistemi informatici, è stata data la possibilità di effettuare le prenotazioni personalmente allo sportello».Appare evidente quindi che tutti gli altri numeri utilizzati in precedenza, al di fuori di quelli relativi al Centro Unico Prenotazioni centralizzato non saranno più attivi.

Per evitare che gli utenti siano costretti a recarsi agli sportelli con tutti i disagi annessi e connessi non rimane che aumentare il numero degli addetti alle prenotazioni, con buona pace di tutti. Perché è vero che si chiamano “pazienti”, però…

3

Dirigenti

apicali mancanti nell’organico del distretto sanitario di Guspini

7

Comuni

che fanno capo al distretto sanitario: oltre Guspini sono Arbus, Gonnosfanadiga, Pabillonis, San Gavino Monreale, Sardara e Villacidro