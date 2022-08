File alle Poste, caos nelle frazioni 

Tre giorni di apertura per sbrigare il lavoro di un’intera settimana, spesso con un solo operatore allo sportello. Anche le Poste vanno in vacanza e negli uffici delle frazioni oristanesi una banale operazione può diventare un’impresa. L’orario ridotto, con aperture limitate a un numero inferiore di giornate durante l’estate, alimenta i mugugni tra chi, nel rispetto degli ingressi contingentati, attende il proprio turno sotto il sole cocente per pagare un bollettino, spedire un pacco o ritirare la pensione.

Le proteste

«Dovevo ritirare una raccomandata - sbotta Giuseppe Puddu davanti all’ingresso della filiale di Silì - sono passato e ripassato davanti all’ufficio nella speranza che la fila all’esterno diminuisse, alla fine ho dovuto mettermi in coda sotto il sole cocente. Appena rientrato a casa ho inviato un reclamo a Poste italiane». Già dal mese di luglio, e per tutto agosto, la filiale accoglie il pubblico tre mattine su sei lavorative. «L’operatrice allo sportello, per quanto svelta, non ha avuto neppure il tempo di bere un bicchiere d’acqua per la mole di lavoro - prosegue il residente - con la scadenza della prima rata della Tari a ridosso di Ferragosto era prevedibile un’affluenza così alta, è una gestione del servizio deficitaria». Le temperature roventi delle ultime settimane non aiutano. L’accesso alle sedi è limitato, per ragioni di sicurezza, e le persone devono disporsi all’esterno. «Ieri la temperatura sfiorava i 40 gradi - lamenta Francesca Uselli - ho problemi alle gambe, non posso stare a lungo in piedi, ho dovuto chiedere a mio figlio di sbrigare per me alcune operazioni». In via San Francesco, in via Firenze, così come nelle altre frazioni, lo scenario è più o meno lo stesso. «A Donigala si riversano molte persone dei paesi vicini e anche di Oristano - dice Manuela Ecca - il disagio è grande, soprattutto per gli anziani».

La replica

Da Poste italiane spiegano che «il mese di agosto è storicamente caratterizzato da una riduzione del numero di operazioni postali e finanziarie» e che «la sede via Mariano sarà regolarmente operativa secondo con il consueto orario continuato dalle 8.20 alle 19.05, il sabato fino alle 12.35». L’invito alla clientela è a usufruire dei molteplici strumenti digitali alternativi che consentono di effettuare le principali operazioni da remoto.Le app “BancoPosta”, “Postepay” e “Ufficio postale”, al pari del sito aziendale, permettono dieseguire sostanzialmente tutti i servizi tradizionalmente erogati a sportello - ricordano - dal semplicepagamento di un bollettino, ai trasferimenti di denaro, all’invio di una raccomandata o di un pacco.È possibile anc he prenotare il turno allo sportello direttamente da smar tphone e tablet. «Servizi senza dubbio utili per chi ha dimestichezza con internet - commenta ancora Giuseppe Puddu - Ma non scordiamoci delle persone più avanti con gli anni e di chi con la tecnologia non bazzica proprio».