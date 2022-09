Fila sotto il sole per il permesso di soggiorno 

Yurisei, cubana di 39 anni cerca rifugio dalla calura sotto l’arco di un passo carrabile. È in Italia da quattro mesi dopo che nel suo Paese ha sposato Stefano, di Sestu. Per lei il nulla osta che le consentirà di vivere a pieno diritto in Italia è solo una questione burocratica che si risolverà in giornata. Attende la chiamata che le consentirà di superare l’ingresso dell’ufficio e accomodarsi all’interno in attesa del suo turno. «Siamo stati costretti a scappare da Cuba. La situazione da noi è davvero pesante. Ci concedono solo quattro ore al giorno di energia elettrica e da un mese e mezzo non arrivava l’acqua in casa». Situazioni al limite della sopportazione. I disagi di via Venturi in confronto sono poca cosa. «È vero – conferma la donna – ma l’afa di questi giorni è insopportabile, sarebbe stata sufficiente una tettoia contro il sole a picco e, nella stagione invernale, la pioggia».

Sotto il sole, con l’afa che toglie il fiato. L’ombra è un miraggio che sale dall’asfalto. Niente acqua. Mamme, anziani e bimbi di tutte le età in fila per un pezzo di carta che darà dignità di vita. In via Venturi, all’Ufficio Immigrazione della Questura, ogni giorno è un giorno di passione. La fuga di uomini e donne dall’Ucraina ha costretto i poliziotti, gli interpreti e i mediatori culturali a un superlavoro pur di soddisfare nel più breve tempo possibile le richieste. Ma la buona volontà e la professionalità non sono sufficienti per alleviare i disagi di chi ha conosciuto torture e privazioni di ogni genere.

Sotto il sole, con l’afa che toglie il fiato. L’ombra è un miraggio che sale dall’asfalto. Niente acqua. Mamme, anziani e bimbi di tutte le età in fila per un pezzo di carta che darà dignità di vita. In via Venturi, all’Ufficio Immigrazione della Questura, ogni giorno è un giorno di passione. La fuga di uomini e donne dall’Ucraina ha costretto i poliziotti, gli interpreti e i mediatori culturali a un superlavoro pur di soddisfare nel più breve tempo possibile le richieste. Ma la buona volontà e la professionalità non sono sufficienti per alleviare i disagi di chi ha conosciuto torture e privazioni di ogni genere.

Così, tutte le sante mattine, la fila di chi vuole chiedere il permesso di soggiorno o semplicemente un’informazione che consenta di restare in città, è lunga ore.Ogni persona è un numero che ha una storia diversa dalle altre nei dettagli ma alla fine sempre uguale.

Fuga dalla povertà

Yurisei, cubana di 39 anni cerca rifugio dalla calura sotto l’arco di un passo carrabile. È in Italia da quattro mesi dopo che nel suo Paese ha sposato Stefano, di Sestu. Per lei il nulla osta che le consentirà di vivere a pieno diritto in Italia è solo una questione burocratica che si risolverà in giornata. Attende la chiamata che le consentirà di superare l’ingresso dell’ufficio e accomodarsi all’interno in attesa del suo turno. «Siamo stati costretti a scappare da Cuba. La situazione da noi è davvero pesante. Ci concedono solo quattro ore al giorno di energia elettrica e da un mese e mezzo non arrivava l’acqua in casa». Situazioni al limite della sopportazione. I disagi di via Venturi in confronto sono poca cosa. «È vero – conferma la donna – ma l’afa di questi giorni è insopportabile, sarebbe stata sufficiente una tettoia contro il sole a picco e, nella stagione invernale, la pioggia».

Fuga dalla guerra

Marco Saba, 55 anni di Cagliari, aspetta con la figlia ucraina e i suoi tre bimbi il prezioso pezzo di carta. La sua è una delle tante storie di solidarietà con protagonisti i cagliaritani. «Sono scappati dall’Ucraina a causa della guerra». L’arrivo in Italia non è stato una passeggiata. «Mio cognato ha affrontato un lungo e tormentato viaggio con un pulmino e dopo mille peripezie è riuscito ad arrivare in città». Ora le cose vanno decisamente meglio. «Le procedure all’Ufficio immigrazione tutto sommato non sono complicate». Il caldo si fa sentire. «Prima del Covid si poteva entrare nella sala d’attesa, adesso non più. Pazienza, anche se un riparo dal sole e dalla pioggia sarebbe più che opportuno per la dignità di chi aspetta».

Poco distante altre due ragazze ucraine con una bimba di due anni nel passeggino, al riparo in un filo d’ombra, attendono che qualcuno le chiami. Hanno lo stesso nome: Irina. Una ha 30 anni e fa la badante, l’altra, la mamma, 32. «Abitavamo nella stessa città, anche se non ci siamo praticamente mai viste. Siamo fuggite dai bombardamenti in cerca di fortuna e tranquillità, ma una cosa è certa, nel nostro Paese ci vogliamo tornare, lì abbiamo la casa, gli amici, gli affetti e un marito in trincea».

Fuga da un incubo

Eleonora, 24 anni, arriva dal Kirghizistan. Da quattro anni a Cagliari, ospite di una famiglia, e un passato di difficoltà economiche. Aspetta il suo turno per chiedere la Protezione internazionale in compagnia di Michela. «Quel documento le serve per lavorare», spiega l’amica. Intanto c’è da superare la giornata. «Se non fosse per il gommista di fronte che ci ha dato l’acqua saremmo morte».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata