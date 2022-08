Figulinas: il folk del mondo stasera fa festa grande a Florinas 

Le danze tribali del Benin, quelle cosacche della Georgia, l'allegria messicana e i balli caraibici. Avanti e indietro per i Continenti in un vorticare di colori e suoni. Messi a confronto con alcuni dei gruppi folk sardi. Stasera all'anfiteatro comunale di Florinas (dalle 21.30) il clou della XXXII edizione di Figulinas, il festival internazionale del folklore organizzato dal Comune e dal gruppo folk locale guidato da Alessandro Chessa, che ritorna finalmente dopo due anni di stop forzato dovuto alla pandemia. Figulinas è nato proprio qui, a Florinas, nel 1989, per valorizzare e divulgare le antiche tradizioni di canto e di ballo della cultura popolare isolana, e per favorire l'interscambio culturale con le altre realtà dell' Europa del bacino del mediterraneo e del resto del Mondo.

Organizzazione

Alessandro Chessa sottolinea «l’entusiasmo dei ragazzi, delle ragazze, dei familiari e degli amici della nostra associazione, che rendono il festival affascinante e festoso». Il direttore artistico Ottavio Nieddu assicura: «Sarà una sorta di viaggio virtuale verso altri luoghi, popoli, riti e tradizioni, e con molto orgoglio ci permetterà di prendere coscienza, attraverso la piccola comunità di Florinas, dell’importante ruolo che la Sardegna svolge nella divulgazione dei patrimoni immateriali dell’umanità». Il sindaco Enrico Lobino sottolinea: «Dopo una pausa forzata, riprende in tutto il suo splendore una manifestazione che da anni rappresenta uno degli appuntamenti più apprezzati dell’estate e un’espressione concreta di dialogo fra culture e nazioni diverse. Una manifestazione che da trentadue anni porta il mondo a Florinas e Florinas nel mondo».

I gruppi

Quelli stranieri sono quattro. L’associazione “Towara” del Benin, con danze rituali della tribù degli Yoruba; l’Erisa Folk Dance Ensamble della Georgia, con coreografie dinamiche e di forte impatto visivo, tra cui trovano posto le danze cosacche; la Compagnie de Danse Pom’ Kanel dalla Martinica, il balletto più famoso dei Caraibi, che mescola i riti africani con i ritmi del valzer, della mazurka e le sonorità campestri; il Ballet Folklórico del Nuevo Santander con un repertorio scatenato e sensuale di musiche e danze dal Messico.