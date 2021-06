Figliuolo: sì ai vaccini in vacanza 

Dal nord al sud, il coro dei sindaci è unanime: «Finalmente». Riparte da qui la Sardegna turistica, dall’esultanza dei primi cittadini davanti al via libera ai vaccini in vacanza. L’annuncio del commissario Francesco Figliuolo potrebbe essere la spinta in più, di fronte ai contagi ai minimi storici e alle prenotazioni nelle strutture ricettive isolane che fanno sognare e sperare una stagione con luglio e agosto quasi normali. Consegne permettendo.

L’annuncio

Poche righe, indirizzate alle Regioni e a firma del generale che cambia passo: non si ragiona più in termini di programmare le vacanze in base all’appuntamento con la seconda dose, ma ci si adatta alla richiesta. «Relativamente alla somministrazione di vaccini anti Covid-19 a persone temporaneamente presenti in regioni diverse da quelle di residenza, sono già state fornite indicazioni affinché i sistemi di prenotazione consentano di agire in tal senso e sia garantita massima flessibilità alle attività vaccinali», scrive Figliuolo. Dunque: qualora per eccezionali motivi dovesse rendersi necessaria la somministrazione della seconda dose a lavoratori e turisti in trasferta, basterà un debito preavviso per riequilibrare le dosi da distribuire. Procedura da compiersi attraverso i potenti sistemi informatizzati, che pare siano già pronti ad accogliere i flussi. E sono pronti anche gli amministratori locali delle località che con i turisti ci vivono da anni.

Entusiasmo

L’apertura del Governo trova la benedizione dell’assessore al Turismo Gianni Chessa: «Avevo già incaricato il presidente Solinas di farsi carico del problema, un’esigenza reale e sentita», osserva. «La Sardegna e l’Italia devono essere in grado di garantire il richiamo nel luogo in cui ci si trova. Adesso siamo davanti a una grandissima opportunità di recuperare economia dal turismo, ciò che occorre ora è un protocollo di intesa nazionale, e meglio ancora europeo». Dal capoluogo sardo a Villasimius, dove le prenotazioni promettono bene. «Luglio e agosto ci sarà il pienone, giugno è ancora un po’ a rilento», premette il sindaco Luca Dessì. Sulla novità non ha dubbi: «Un’iniziativa assolutamente lodevole, spero sia pronta ed efficace per poterla mettere in pratica il prima possibile: fermo restando che ciò che fa la differenza è l’approvvigionamento dei vaccini, perché a parole è tutto bello, bisogna vedere se il numero delle dosi consegnate alla Sardegna saranno in grado di soddisfare le richieste dei turisti».

Più dosi

Sulla costa opposta interviene Carla Medau, sindaca di Pula: «Credo che questa apertura dia un impulso notevole agli spostamenti. La Sardegna può, anzi, deve assolutamente consentire la vaccinazione della seconda dose per agevolare l’accesso in sicurezza nella nostra Isola. Va da sé che che l’apertura verso i visitatori debba andare di pari spasso con un’intensificazione dei vaccini ai sardi, perché è evidente che abbiamo ancora luoghi dove purtroppo la macchina regionale non è arrivata e dove i sindaci fanno fatica ad organizzare punti vaccinali comunali». Da Tortolì prende la parola il sindaco Massimo Cannas: «Assolutamente opportuno e strategico. Per incoraggiare il turismo è certamente la strada giusta».

Al nord

Si prosegue a La Maddalena, dove i vaccini ai residenti - seconde dosi comprese - sono conclusi. «Dal punto di vista turistico è importantissimo, soprattutto per una comunità come la nostra che può vantare un presidio ospedaliero in loco», spiega il sindaco Fabio Lai. «Oltre alla bellezza del nostro territorio ora siamo in grado di offrire ai turisti anche la sicurezza». Ultima tappa ad Alghero: «Offrire la possibilità di fare la vaccinazione nelle località di vacanza è certamente un incentivo importante per la ripresa turistica e per il rilancio della nostra economia», ribadisce il primo cittadino Mario Conoci. «Essere in grado di garantire la vaccinazione e quindi anche una sicurezza sanitaria impossibile in altre località extra europee è una possibilità da cogliere», sentenzia. «Gli aspetti legati alle dosi per i turisti oltre a quelle per i residenti si possono regolare con accordi fra regioni e governo nazionale».

