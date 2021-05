Figliuolo: da lunedì over 50 in tutta Italia 

C’è una svolta straordinaria nella campagna di vaccinazione: ora si apre agli over 50. Lo ha deciso il generale Figliuolo per agevolare in ogni modo la ripartenza in sicurezza, e le Regioni si dovranno adeguare. In realtà alcune corrono e stanno bruciando i tempi, la Sardegna è indietro rispetto ai target indicati dalla struttura commissariale, il record delle 14mila dosi in un giorno di metà aprile non è stato più toccato e l’obiettivo delle 17mila a fine mese scorso sbandierato allora è lontano. Mercoledì le somministrazioni totali sono state circa 10mila, la media quotidiana negli ultimi sette giorni è di 8.931, di questo passo l’immunità di comunità si raggiungerà a metà novembre,

L’apertura

Dunque, a partire da lunedì prossimo cominceranno le prenotazioni in tutta Italia per le vaccinazioni degli over 50, cioè per tutti i nati fino al 1971. Lo ha disposto la struttura del commissario per l’emergenza Francesco Paolo Figliuolo, sottolineando che si tratterà di un’apertura «graduale» resa possibile «dal buon andamento delle somministrazioni su scala nazionale delle categorie prioritarie, over 80 e fragili, riportate nell’ordinanza 6 del 9 aprile 2021». Le prenotazioni per gli ultracinquantenni – spiegano – dovranno avvenire tramite i portali delle singole regioni e verranno recepite «ferma restando la priorità per le persone affette da patologie o situazioni di compromissione immunologica che possono aumentare il rischio di sviluppare forme severe di Covid, seppur senza quella connotazione di gravità riportata per le persone fragili».

Una decisione che segue a stretto giro quella della ripresa delle vaccinazioni agli insegnanti e al personale scolastico e della popolazione delle isole minori; una scelta che deriva dalla raccomandazione del ministero della Salute di allungare l’intervallo tra prima e seconda dose (ad esempio, per Pfizer 42 giorni invece di 21) e dal fatto che ci sono molti AstraZeneca “rifiutati” (la gente è diffidente dopo i casi di trombosi venosa registrati in diversi Paesi), per cui si attende a breve l’ennesimo dietrofront per queste fiale e la possibilità di darle di nuovo anche sotto i 60 anni.

I numeri

In Sardegna sono state finora inoculate 556.523 dosi, il 77,5% di quelle ricevute (siamo terz’ultimi, dopo Calabria e Sicilia). Secondo l’ultimo report della Fondazione Gimbe ha completato il ciclo vaccinale il 10,1% dei sardi, e ha fatto la prima dose il 13,6%. Siano messi bene con gli over 80, con il 63% che ha ricevuto entrambe le dosi e il 18,5% la prima (anche se l’Ats aveva assicurato che si sarebbe chiuso a fine aprile), ma le cose non vanno altrettanto bene nella fascia 70-79 anni (9,9% e 44%) e in quella 60-69 (8,2% e 25,7%). Capitolo a parte per i fragili, il pasticcio fatto dalla Regione con i diabetici, oltre a denunce, proteste e lettere ai vertici dello Stato, ha fatto perdere molti giorni preziosi, e nonostante la possibilità (da ieri) di dare a tutti l’accesso alla registrazione sul portale, la situazione è ancora caotica.

Intanto c’è il tentativo di un maggiore coinvolgimento dei medici di famiglia: siglato un protocollo operativo tra Ats e sindacati che dà l’opportunità di ritirare le siringhe pronte per vaccinare a domicilio o negli ambulatori (le prime sono state consegnate ieri all’ospedale Marino di Cagliari). Ma – dice Umberto Nevisco della Fimmg – «non si tratta affatto di una vera sterzata, perché per ora possiamo vaccinare soltanto grandi anziani e allettati, e i primi sono quasi terminati, i secondi molto pochi rispetto alla platea degli estremamente vulnerabili. Il passaggio di dosi deve diventare molto più fluido, bisogna facilitare le consegne nei centri territoriali che si stanno moltiplicando e realizzare una sinergia reale con i medici del Sisp».

Le imprese

Ora anche le aziende chiedono un'accelerata forte e decisa. Sono 247 le piccole e medie imprese dell’Isola (con un totale di oltre 2.500 lavoratori dipendenti) che hanno aderito all'iniziativa per le vaccinazioni direttamente nelle sedi o in hub dedicati, promossa da Confapi Sardegna. Il presidente Giorgio Delpiano ha chiesto alla Regione«l'avvio urgente del dialogo necessario a dare la più rapida attuazione al programma vaccinale nelle imprese che, oltre a consentire la messa in sicurezza dei lavoratori, darebbe un notevole impulso alla più rapida ripresa delle attività nei principali settori economici, e uno slancio alla ripartenza post-Covid del sistema produttivo isolano».

Nuove forniture di vaccini in Sardegna. Dopo le 44.660 dosi di Pfizer consegnate mercoledì al Binaghi, l’hub di riferimento per tutta l’Isola) oggi pomeriggio sono attese altre 9.900 dosi di Moderna e 10mila di AstraZeneca. Ora la campagna vaccinale potrà riprendere i ritmi di metà aprile, mentre si punta anche, a partire dal 19 maggio, sul passaggio al sistema di prenotazione di Poste Italiane, con una nuova e più efficiente piattaforma.