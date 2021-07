Figliuolo assicura: «Le dosi ci sono» Ma iniziano i rinvii 

Il ministro della Salute Roberto Speranza celebra «un venerdì particolare» con l'Italia tutta bianca e nessuna ordinanza da firmare, ma la campagna vaccinale non può rallentare proprio ora che la variante Delta conquista terreno e inoculare due dosi (o il monodose) è cruciale. Eppure diverse Regioni tornano a lamentare tagli nelle forniture e annunciano rinvii per alcune categorie d'età, in particolare i più giovani, nonostante per il commissario Francesco Figliuolo «le dosi ci sono e a settembre ne saremo fuori».

Defezioni tra gli anziani

A preoccupare, come ha ribadito lo stesso generale, è quella fetta tra i 60 e i 69 anni che ancora non ha ricevuto neanche la prima dose. Sono circa 1,4 milioni di persone, pari a circa il 19% di quella fascia. Ma anche tra gli over 70 si contano 781 mila persone che non ha ricevuto neanche una dose (13%). Ad oggi il 57,6% della popolazione ha ricevuto almeno una somministrazione (quasi 34,5 milioni di persone) e la percentuale sfiora l'88% tra gli ultrasettantenni.

La questione delle dosi

Ora contano soprattutto gli italiani che hanno completato il ciclo, che in totale sono oltre 19,2 milioni, pari al 35,6% della popolazione over 12. Il Lazio fa slittare le prenotazioni motivando la decisione con la mancanza di circa centomila dosi di Pfizer, il più usato. Anche l'Emilia-Romagna con Stefano Bonaccini lamenta «scarsità di dosi rispetto a quanto immaginavamo. Speriamo che si possa recuperare, ma la tabella di marcia è molto chiara», valutando uno stop alle prenotazioni fino al 15 agosto per la fascia 20-59 anni. Non potendo rimandare quelli che devono fare il richiamo - dice il presidente - bisogna fare attenzione a non far aspettare i cittadini per giorni dentro o fuori i punti vaccinali». Problemi vengono palesati anche da Puglia e Toscana. Nella prima la riduzione delle consegne da parte di Pfizer, circa 432mila dosi in meno a luglio secondo i calcoli locali, ha indotto la Regione a rinviare a data da destinarsi oltre 219mila prenotazioni di under 50. Dal 5 luglio le agende saranno chiuse per chi ha meno di 50 anni e chi aveva già programmato la somministrazione dovrà attendere. In Toscana il presidente Eugenio Giani garantisce tutte le prenotazioni di luglio, «fugando ogni dubbio» dei giorni scorsi, e precisa: «L'integrazione delle dosi del generale Figliuolo non è tale da poterci far fare quelle che abbiamo fatto a giugno - aggiunge - però sono convinto che l'obiettivo di arrivare all'immunità di gregge è sicuramente raggiungibile" a settembre, sempre intorno al 75-80% di vaccinati». In Lombardia, invece, ad agosto verranno consegnate oltre un milione di dosi, annuncia l'assessore al Welfare, Letizia Moratti. Confermato quindi il piano estivo, con la possibilità di rinviare il richiamo solo in caso di difficoltà serie, e invito agli adolescenti tra i 12 e i 18 anni ad aderire alla campagna «per garantire un sereno e sicuro ritorno tra i banchi alla riapertura delle scuole a settembre». Tra le grandi regioni, ancora, il Piemonte assicura che cercherà di evitare rinvii e ritardi. La Campania, invece, con Vincenzo De Luca annuncia di aver vaccinato 5 milioni e 41mila persone, di cui 1,7 milioni con il ciclo completo e gli altri 3,3 milioni con una sola dose. «Ma abbiamo anche settecentomila cittadini che non hanno ricevuto la prima dose - dice il presidente della Regione - e quindi serve prudenza. Ci siamo posti l'obiettivo di immunizzare tutta la Campania entro il 2021». Ovunque priorità agli over 60, che rischiano di più, ma la variante Delta sta correndo veloce.

RIPRODUZIONE RISERVATA