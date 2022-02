Figli di un Trenino verde minore 

Le richieste per un viaggio sulla rotta del Trenino verde iniziano ad arrivare. Ma è molto difficile per gli operatori del Trenino Verde Point Alessandro Murino e Fiorenza Loi dare risposte ai turisti. Un calendario delle date per la stagione turistica ogliastrina non è ancora stato pubblicato. Una vera beffa.

Gli operatori

«Il 2022 dovrebbe essere l’anno della svolta e per essere tale ci devono dare diverse garanzie. – ha detto Murino – Il treno dovrebbe partire in un periodo adeguato e il numero delle corse deve necessariamente aumentare da tre a quattro alla settimana». L’anno scorso la locomotiva aveva iniziato i suoi viaggi il 22 maggio anziché per pasquetta, rinvio dettato dall’emergenza sanitaria. «Abbiamo necessità di programmare – ha spiegato Loi – e chiediamo che il Trenino inizi a viaggiare da maggio e che da metà giugno vengano effettuate quattro corse settimanali». Quest’anno si prevede il ritorno dei turisti dall’estero, la voglia di varcare i confini nazionali c’è tutta. «Gli stranieri arrivano con la bassa stagione cioè da Pasqua in poi – ha proseguito Loi – e hanno il diritto di poter effettuare un viaggio sul Trenino, quando arrivano in Ogliastra devono poter trovare questo servizio».

Figli e figliastri

Un grande attrattore turistico che però in territorio ogliastrino viaggia prettamente nel periodo estivo. In altre località dell’Isola invece le corse sono programmate anche in diversi periodi dell’anno. Il sei marzo ad esempio il Trenino partirà da Mandas e viaggerà anche nelle settimane successive. Agli operatori piacerebbe anche avere una carrozza storica in legno per il trasporto dei passeggeri. O se non fosse possibile magari anche un vagone in disuso da esposizione, ma l’Ogliastra al momento non dispone di un parco mezzi proprio. Non è presente poi nelle stazioni del territorio il materiale storico divulgativo, come in altre zone del centro Sardegna. Prioritario in questo momento però è il poter programmare il lavoro. L’auspicio è che arrivi presto il calendario con le date delle tratte.