Fiere, un bonus per le aziende 

Potrà essere richiesto anche dalle aziende sarde, che intendono partecipare agli eventi fieristici promossi fino al 31 dicembre sul territorio nazionale, il voucher da 10mila euro.

I parametri

Il contributo complessivo, stanziato dal ministero dello Sviluppo economico attraverso il decreto Aiuti, ammonta a 34 milioni e permetterà di coprire fino al 50% delle spese sostenute dalle attività produttive per l’affitto e l’allestimento degli spazi espositivi, di servizi per le attività promozionali e per quelle relative al trasporto, il noleggio di impianti, oltre che delle spese per l’impiego di personale a supporto dell’azienda. Il presupposto è che si tratti di fiere riconosciute dal calendario ufficiale definito dalla Conferenza Stato - Regioni. L'intervento è stato pensato per incentivare la ripresa e la competitività delle imprese, anche alla luce delle difficoltà connesse al lungo periodo di pandemia.

Contributo atteso

Maria Amelia Lai, presidente di Confartigianato imprese Sardegna, chiarisce che si tratta di un contributo che era atteso da tempo e per cui l'associazione di categoria ha lavorato anche a livello regionale. «Crediamo nelle potenzialità offerte dagli incontri business to business e nelle fiere - ha evidenziato - in quanto rappresentano importanti occasioni per far proseguire la crescita delle aziende e per far intraprendere loro un percorso virtuoso, che porti l’eccellenza sarda a essere conosciuta e venduta in Italia e nel resto del Mondo».

Il “buono”

Lai reputa che le fiere rappresentino «la vetrina delle nostre produzioni, luoghi dove il made in Sardegna, così come il made in Italy, trova la sua collocazione ideale all’interno di spazi, che puntano a favorire l’incontro tra gli espositori e i visitatori provenienti da tutto il mondo».

Il “buono” potrà essere sfruttato per una o più manifestazioni fieristiche, ma dovrà essere richiesto una sola volta da ciascun beneficiario.

Le richieste per ottenerlo dovranno essere presentate dal legale rappresentante dell’impresa solo attraverso la procedura informatica messa a disposizione sul sito internet del ministero.