Fiera nautica, promesse mantenute 

Qualche buon affare, contatti tra operatori, appuntamenti di lavoro: per gli espositori del territorio il primo salone nautico sardo ha mantenuto la promessa di favorire gli scambi commerciali e di rilancio del settore. La fiera diventa così quel punto di incontro che mancava e che, probabilmente, diverrà insostituibile, visto il crescente interesse per l’attività da diporto e lo sviluppo incessante della cantieristica. «Che la realtà nautica, soprattutto in questa zona, sia importante non lo scopriamo oggi ma finalmente è stato fatto questo passo che ci permette di mostrarci e ritrovarci tra operatori – afferma Cristian Pilosu, collaboratore della MP Service di Marco Giulio Pudda, azienda olbiese di riparazione e vendita motori marini – È bello vedere la gente partecipe, oltre ai contatti con clienti interessati all’acquisto abbiamo avuto la possibilità di dialogare con colleghi con i quali pensare a future partnership».

Sulle onde

Sulle banchine del Marina di Olbia c’è anche chi ha puntato dritto sull’oggetto del desiderio: moto d’acqua, seabob e flight board, i “giocattoli” acquatici più in voga, hanno prezzi non distanti da quelli di un’autovettura sul mercato. Un jet ski costa tra i 19 e i 26.000 euro, un seabob tra gli 11 e i 17.000 mila euro. «Per noi questa fiera è stata bellissima, a parte il tempo che ci ha penalizzato un po’. Ha avuto un’affluenza e un interesse che non ci aspettavamo – dice Emanuele Masala, titolare dell’azienda Elettronautica Olbia - e abbiamo concluso delle vendite di moto d’acqua e seabob». Sensibilizzazione all’ambiente e tutela della sicurezza in mare affidata agli stand delle forze dell’ordine; la Lega Navale diffonde, invece, la cultura della navigazione a vela e del canottaggio. «È una Fiera indovinata, ci sarebbero voluti più parcheggi per i tanti visitatori – sostiene Antonio Borghesan, presidente della sezione di Porto San Paolo – Noi siamo presenti con tutte e tre le sezioni che puntano sui giovani».

In chiusura

La manifestazione si conclude oggi, con l’ultima giornata fieristica, e di eventi enogastronomici tutti dedicati agli ospiti ed espositori: cooking show tra le 12.30 e le 15.00 e aperitivo finale a base di vini e cocktails sardi a partire dalle 18.30.