Fiera nautica ai nastri di partenza 

Ci sarà anche il presidente della Regione Christian Solinas alla prima della Fiera Nautica di Sardegna, l’evento nazionale dedicato al settore in programma alla Marina di Olbia Moys dal 22 al 26 aprile. Un debutto promettente per la manifestazione che in poche settimane ha fatto il tutto esaurito raccogliendo le adesioni di circa ottanta operatori.

Settore in crescita

Promossa dal Cipnes e dall’assessorato regionale del Turismo la manifestazione è un contenitore che punta a valorizzare un settore in crescita in tutta l’Isola e che a Olbia conta su un distretto della nautica in forte espansione. Spazio, dunque, all’esposizione di imbarcazioni e gommoni ma anche a forum che affronteranno i temi della transizione ecologica e dell’adozione di materiali eco-sostenibili, dei sempre maggiori investimenti nell’Isola, della formazione degli operatori che dovrà puntare su professionalità avanzate.Tra gli obiettivi della Fiera non mancherà il dibattito sull’avvio del processo per il riconoscimento formale del Distretto nautico, strumento indispensabile per favorire la nascita di nuova imprenditorialità e l’integrazione tra servizi nautici e turismo. Poco dopo il taglio del nastro, (ore 10) via ai primi due talk del ricco cartellone : «Politiche di sviluppo del turismo nautico in Sardegna. La rete della portualità turistica: strumento necessario per favorire lo sviluppo del mercato della nautica da diporto fra transizione ecologica e governo del territorio». Al tavolo, gli assessori regionali Aldo Salaris, Giuseppe Fasolino e Gianni Chessa, il presidente del Cipnes Gianni Sarti e i vertici di Confidustria nautica; alle 16,30 “Nautica e mercato del lavoro: strategie e programmi regionali a supporto della formazione per l’innovazione competitiva delle Pmi” e l’illustrazione del “Report Industria Nautica in Sardegna” vedranno tra i relatori l’assessora regionale al Lavoro Alessandra Zedda, la direttrice generale dell’Aspal, Maika Aversano, il professor Antonio Usai dell’Università di Sassari.

Gli obiettivi

Nautica ecosostenibile, internazionalizzazione dell’economia turistico – ricettiva e finanza nautica saranno gli altri temi trattati dai dibattiti che si intervalleranno a momenti di cooking show e degustazione (dedicati ad espositori e istituzioni) e intrattenimento musicale e artistico . Inserita nel programma Insula Sardinia Quality World, infatti, l’evento sarà anche una grande vetrina delle eccellenze agroalimentari e dell’artigianato , in mostra nelle diverse aree sui moli della Marina.