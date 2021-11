Ficus, il chiarimento: saranno abbattuti solo 8 alberi malati  

Una valanga di no al taglio drastico delle piante si è abbattuta sul viale Trieste e ancora di più sull’amministrazione comunale ideatrice del progetto preliminare di riqualificazione paesaggistica del viale approvato lo scorso 12 novembre. Critiche severe non solo dall’opposizione e dal mondo ambientalista, ma anche dalla società civile.

Sono state oltre tremila, in soli due giorni, le adesioni alla petizione popolare per la difesa dei ficus lanciata dal Gruppo d’intervento giuridico. Mentre ieri, in Commissione viabilità, l’assessore Alessio Mereu e il dirigente Daniele Olla, rispondendo alle richieste di chiarimenti presentate dai consiglieri, hanno fatto in qualche modo un passo indietro rispetto ai programmi annunciati nei giorni scorsi e accolti con rabbia da numerosissimi cittadini.

Domande e risposte

A parlare sono stati i numeri. Le cifre attese. Così si è appreso che dei 233 ficus del patrimonio verde del viale Trieste, solo 8 sono malati gravi. Moribondi. Lo dicono gli agronomi ben prima degli amministratori. Alberi inseriti nella “Classe D”, e dunque da abbattere senza tentennamenti per il rischio che rappresentano in area urbana. Altri 27 rientrano invece nella Classe Cd (elevato pericolo). I restanti 198 (classe C), magari sono avanti negli anni, ma comunque ben lontani da rischiare di finire sotto una potente motosega. Bisognerà vigilare, tenerli sotto stretto controllo. Insomma, lì sono e lì dovranno restare. Alessio Mereu lo ha ribadito ai suoi colleghi della commissione viabilità: «Quello di viale Trieste è un progetto preliminare e dunque modificabile, l’unico elemento chiaro è rappresentato dagli accertamenti degli agronomi». I medici delle piante, insomma, hanno fatto la diagnosi, agli amministratori il compito di ridisegnare il viale alberato. Tra le ipotesi, la sostituzione totale o parziale dei ficus con i famigerati Peri cinesi, già finiti al centro di molte polemiche per analoghe iniziative programmate in altre città d’Italia. Anche per l’odore sgradevole che emanano.

L’interrogazione