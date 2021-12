Fico: «Deledda, rivoluzionaria»  

Prima e unica donna italiana ad aver ricevuto il premio Nobel per la Letteratura, Grazia Deledda è stata anche una sorta di rivoluzionaria femminista, una scrittrice che è riuscita a raccontare la Sardegna, terra bella e struggente, in modo straordinario. È questo uno dei passaggi più incisivi dell'intervento del presidente della Camera, Roberto Fico, che ieri a Cagliari, nell’aula del Consiglio regionale, ha partecipato alla giornata celebrativa per i 150 anni dalla nascita della scrittrice nuorese, premio Nobel per la Letteratura.

Nelle aule

Per tutto ciò che la Deledda continua ancora a rappresentare e per l'altissimo valore culturale, secondo Fico è fondamentale «diffondere, a partire dalle scuole, la conoscenza dell’opera letteraria e della vicenda umana di grandi figure femminili come la sua, che possono contribuire in misura significativa a sradicare quegli stereotipi e pregiudizi di genere, che sono l’humus in cui trovano alimento le discriminazioni e la violenza ai danni delle donne». Il presidente della Camera ha ricordato che la Deledda dimostrò di essere una «donna tenace, determinata e indipendente, che superò i fortissimi ostacoli derivanti dai pregiudizi di una società, che considerava con estrema diffidenza, se non addirittura con ostilità, un impegno culturale femminile. E così, in un’epoca in cui, non soltanto nel nostro Paese, la formazione scolastica era per gran parte delle donne limitata alle classi elementari - ha rimarcato Fico -, lei riuscì, da autodidatta, a imporsi ai massimi livelli della letteratura mondiale».

Gli interventi

Sulla proposta di diffondere nelle scuole le opere della scrittrice nuorese è intervenuto anche il presidente del Consiglio regionale, Michele Pais, che ha ammesso come i testi della Deledda, nonostante i riconoscimenti a livello mondiale, non abbiano «ancora avuto il giusto spazio nel mondo della scuola. È arrivato il momento di fare il possibile - ha incalzato Pais - affinché le sue opere siano integrate nel nostro sistema culturale e formativo. La Deledda deve entrare a pieno titolo nei programmi degli istituti scolastici di tutta Italia». Il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, l'ha definita «un'artista pura, che ha vissuto a Nuoro in un microcosmo che le ha consentito di rappresentare i propri scritti e il proprio genere letterario in maniera assolutamente libera. Tutto questo credo sia stato avvertito poi dai lettori che hanno inteso premiarla e, soprattutto, da chi ha selezionato il suo nome per il Nobel per la Letteratura».

La presidente della commissione Lavoro della Camera, Romina Mura (Pd), ha evidenziato che «la Sardegna di oggi non sarebbe la stessa senza Grazia Deledda. La potenza della sua scrittura e l'esempio della sua stessa vita hanno lasciato un segno su ognuno di noi sardi. È giusto che arte e rango istituzionale si intreccino nel Consiglio regionale sardo». Presente anche la sindaca del Consiglio comunale dei ragazzi di Nuoro Carla Carboni.

Artisti

La giornata di ieri è stata aperta da un'esibizione del cantautore Piero Marras, che ha cantato anche un brano tributo “a Grazia”. L'attore Giovanni Carroni ha presentato una lettura tratta dal romanzo “Canne al vento”. Sono seguiti, poi, gli interventi della saggista Neria De Giovanni, del collettivo delle scrittrici sarde composto da Cristina Caboni, Chiara Miscali, Valeria Usala e Valeria Pecora. L'iniziativa si è conclusa con l'interpretazione del brano “Non potho reposare” dei suonatori di launeddas.