Fiato sospeso per Dalbert 

Tutti insieme più o meno appassionatamente nel ritiro di Asseminello. Il Cagliari si è chiuso alle spalle i cancelli del centro sportivo da giovedì. Ultimi ad arrivare gli uruguaiani, tutti abili e arruolabili, col morale a terra per la doppia sconfitta con Argentina e Bolivia e col fuso orario da smaltire, e ieri impegnati in un allenamento defaticante. Mazzarri si conferma attento ai particolari e sempre ieri ha spostato la seduta di allenamento in un orario coincidente con quello della gara di domani al Mapei Stadium col Sassuolo, le 12,30.

Recuperi

Una full immersion e le buone notizie che arrivano dall'infermeria. Perché all'allenamento di ieri hanno preso regolarmente parte sia Ceppitelli che Carboni. Il vicecapitano sembra aver definitivamente spazzato via i postumi della lombalgia che lo ha tenuto ai box nelle gare con Bologna e Atalanta, mentre il tonarese ha superato i problemi legati a un'otite che lo ha costretto a rinunciare all'Under 21 azzurra. Il punto interrogativo resta invece sulle condizioni di Dalbert. Il brasiliano è clinicamente guarito dalla lesione al collaterale rimediata nella gara con la Sampdoria, ma anche ieri ha evitato di forzare con le partitelle.

I dubbi di Mazzarri

La rifinitura di questa mattina darà una risposta decisiva sul recupero dell'ex Inter. Perché Mazzarri vorrebbe tornare al 4-4-2 che, fin qui, ha dato le risposte migliori e Dalbert è fondamentale per potersi affidare a questo sistema di gioco. Se il giocatore oggi dovesse dare le risposte più attese, non è da escludere che domani finisca direttamente nell'undici titolare. Visto che proprio Mazzarri ha spesso ricordato che «un giocatore reduce da acciacchi o infortuni preferisco metterlo subito in campo e non farlo entrare a gara in corso, rischiando di dover fare il cambio sul cambio». Altri interrogativi sono quelli legati ai big. Non è un mistero che nella sfuriata presidenziale pre Atalanta nel mirino ci fossero proprio quei giocatori che, per esperienza e, perché no, ingaggio dovrebbero dare qualcosa di più: Strootman, Godin e Caceres. Non è un caso che in una delle prestazioni migliori dell'era Mazzarri, quella contro la Roma, proprio i tre giocatori di maggior esperienza fossero assenti. Questi giorni di ritiro aiuteranno il tecnico a capire se, contro il Sassuolo, sia il caso di dare un'ulteriore chance o puntare su chi spinge dalle retrovie. E così, in difesa, Caceres e Godin potrebbero lasciare spazio a Bellanova (o Zappa) e Ceppitelli, mentre in mezzo, col 4-4-2, Marin potrebbe essere affiancato da uno tra Deiola e Grassi. Sembra invece certo l'impiego di Nandez, nonostante il doppio impegno con la Celeste e le sirene di mercato alimentate dall'agente.