Fiamme tra le case a Nuraponti 

Nel tentativo di contenere le fiamme che minacciano la sua abitazione, respira troppo fumo e una volta contenuto l’incendio, avverte i sintomi di un’intossicazione da esalazioni ed è costretto a ricorrere all’intervento di un’ambulanza.

La paura

Brutta avventura quella capitata ieri pomeriggio a Sandro Mameli, abitante in località Nuraponti ad Iglesias, teatro di un incendio che ha minacciato alcune abitazioni e ha incenerito cinque ettari di terreno agricolo. Il rogo si è sviluppato intorno alle 15 ed è verosimilmente partito da bordo strada, anche se sono in corso le attività d’indagine da parte delle autorità competenti. In breve tempo ha trovato terreno fertile fra le sterpaglie e gli alberi che circondano le case. La richiesta di soccorso è partita subito e altrettanto immediato è stato l’intervento del Corpo forestale, dei vigili del fuoco di Iglesias e Carbonia, coadiuvati da due squadre del Soccorso Iglesias, dalla Sosago di Gonnesa, dalla Gev di Villamassargia e dalla Pan di Siliqua. Nonostante ci fosse poco vento e l’incendio risultasse essere sempre sotto controllo, l’intervento degli addetti è stato difficoltoso proprio perché le fiamme divampavano e camminavano lambendo le abitazioni. Si è reso pertanto necessario richiedere anche l’intervento di due elicotteri, arrivati rispettivamente da Marganai e da Pula.

Il rogo

L’estensione della zona coinvolta è stata di cinque ettari, ma le lingue di fuoco sono arrivate così vicino alle costruzioni da avere interessato parte del garage di Sandro Mameli ed il retro di un’altra abitazione poco più avanti: «Per fortuna pochi giorni prima avevo provveduto a ripulire l’area dalle erbacce - dichiara Alessandro Spiga, abitante della zona - e questo ha di certo contribuito a limitarne l’avanzata, nonostante questo però le fiamme hanno rovinato alcune moto d’epoca che avevo parcheggiate nel giardino sul retro e bruciato una catasta di legna che avevo sistemato in attesa del periodo invernale. Per il resto non credo di avere subito ingenti danni. Non ero presente durante le fasi di spegnimento, ero al lavoro e quando ho saputo mi sono precipitato immediatamente a casa. Poteva andare peggio, specie se fosse capitato la scorsa settimana, quando ha soffiato per alcuni giorni un vento molto forte; quelle raffiche avrebbero rappresentato di certo una minaccia ben più seria. Ringrazio la prontezza dell’intervento delle squadre antincendio».

Le fiamme sono state domate in circa tre ore e le operazioni di messa in sicurezza e bonifica si sono concluse intorno alle 18. Proprio ad operazioni concluse si è reso necessario l’intervento di un’autoambulanza del volontariato del 118 d’Iglesias: Sandro Mameli nel tentativo di contenere l’avanzata del fuoco arrivato fin dentro il suo garage, ha respirato per troppo tempo delle esalazioni dovute alla combustione di qualche materiale plastico ed è rimasto vittima di un malore che ha richiesto l’intervento di un’unità di soccorso, che arrivata sul luogo gli ha immediatamente prestato le prime cure.

