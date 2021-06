Fiamme nel villaggio sul mare 

Stoppie, caldo e vento. Così sul litorale di Quartu le fiamme sono scoppiate anche sul litorale di Marina residences. Lo hanno fatto con forza, arrivando sino ad aggredire e danneggiare la recinzione di una villetta. Hanno raggiunto anche la pinetina di fronte al mare. L’immediato intervento dei Vigili del fuoco e delle squadre a terra ha limitato i danni: resta comunque l’ennesima macchia nera su una distesa di terreno ferito dalle fiamme. Un nuovo incendio che preoccupa: le campagne si trasformano in una vera e propria fonte di pericolo. Con le erbacce ovunque e col vento che spesso diventa amico dei piromani.

Le cause

Al momento nessuna indagine parla di dolo, ma non è da escludere che sia così, anche se non sarebbero state trovare esche incendiarie. Di sicuro se non si farà presto a ripulire almeno le aree urbane, il pericolo-fuoco resta dietro l’angolo. Ieri, l’allarme è scattato durante la notte con due interventi a distanza di qualche ora da parte dei Vigili del fuoco. La paura ha bussato anche durante la giornata con le fiamme che questa volta hanno addirittura raggiunto una villetta: danni e paura. Sono riuscite a estendersi e a entrare nella pinetina vicino al mare trovando terreno fertile nel sottobosco, senza per fortuna riuscire ad aggredire gli alberi. Grazie anche l’intervento dei forestali e dei volontari del Nos immediatamente intervenuti. Le fiamme sono state così circoscritte e domate. Si è quindi proceduto alla bonifica del sito per scongiurare nuove fiamme. Un’altra giornata difficile insomma.

I piromani sembrano ormai scatenati, agiscono puntualmente con l’arrivo del vento cha rende anche gli interventi a terra più difficili. La Forestale sta effettuando i necessari accertamenti per meglio chiarire le cause di questi attacchi che sul territorio quartese, hanno già interessato diversi ettari di terreno in gran parte, quasi tutte a sterpaglie a sterpaglie. «La situazione è preoccupante», dice Daniele Scala, presidente dell’associazione dei volontari del Nos. «Troppe le campagne abbandonate del territorio. Troppe le erbacce anche a ridosso delle costruzioni del litorale. Bisogna intervenire al più presto sfalciando le erbacce e mettendo così, almeno in parte, al riparo almeno i siti più a rischio».

I pericoli

La paura (e la preoccupazione) è che, in queste condizioni, la battaglia contro il fuoco, possa davvero diventare impari. Troppe le erbe ormai a secco anche attorno a villette ed altre costruzioni. Troppi i campi abbandonati da anni senza essere coltivati o semplicemente arati. Poche le risposte all’ordinanza del Comune che impone ai privati la bonifica dei propri terreni. Un fenomeno allarmante legato alla grande crisi delle campagne.Il fuoco non ha risparmiato ieri neppure le campagne di Quartucciu col fuoco che ha interessato un terreno nella zona di “Su cuccuru de donna Ciccia”. L’allarme è stato dato da alcuni passanti con la mobilitazione della forestale dei volontari del Masise anche ieri in continua sollecitazione. Il fuoco in questo caso è stato rapidamente circoscritto e domato senza causare danni. A inizio giugno, la campagna antincendio si annuncia davvero difficile.

