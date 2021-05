Fiamme nel vecchio deposito Sogus 

Un ex deposito di materiali edili è andato a fuoco ieri a Guspini, a pochi chilometri dalla zona industriale. Erano le 15.30 quando una nuvola di fumo nero si è alzata in cielo, in pochi minuti è scattata la chiamata ai vigili del fuoco di Sanluri che sono arrivati sul posto per spegnere l’incendio divampato all’esterno del capannone che si trova in zona Nuraci.

I soccorsi

Percorrendo la strada statale 126, a pochi chilometri dalla zona industriale di Guspini e dallo stadio comunale, in uno svincolo ci sono i terreni dei fratelli Sogus dove precedentemente svolgevano la loro attività lavorativa. L’incendio è scoppiato in un vecchio deposito di materiali edili, le cause sono ancora da verificare ma nessuno può escludere l’origine dolosa. Oltre ai danni causati dalle fiamme nel vecchio deposito, per fortuna non ci sono stati feriti. All’interno dell’ex capannone sono andati a fuoco i resti di legna destinata all’edilizia e dei vecchi veicoli parcheggiati: cinque automobili e un camion. Il deposito apparteneva all’imprenditore Raimondo Sogus ed è stato poi ereditato dai suoi tre figli. Sul posto ci sono stati momenti di grande tensione per paura che le fiamme potessero distruggere le costruzioni di proprietà dei fratelli Sogus o raggiungere i terreni confinanti. Accanto al deposito ci sono due depuratori, uno è quello fognario gestito da Abbanoa, e viene utilizzato per servire il paese, l’altro è di proprietà del caseificio L’armentizia Moderna. Le mura di recinzione, che dividono la proprietà dei Sogus dagli altri terreni, e la cura delle aree dove sono posizionati i depuratori, prive di erba e di sterpaglie, hanno evitato che le fiamme si propagassero e raggiungessero i depuratori di Abbanoa e del caseificio. Sul posto sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco di Sanluri, i vigili urbani di Guspini, i carabinieri di Villacidro e la forestale di Guspini. Erano presenti sul posto sia gli operai del Comune di Guspini che il sindaco Giuseppe De Fanti e l’assessore all’ambiente Marcello Serru.

Il precedente

L’incendio di ieri è il secondo nei paesi del Linas, dopo quello del 22 maggio al confine tra Gonnosfanadiga e Guspini nell’oliveto e frutteto della famiglia Deias. Entrambi sono avvenuti in giornate abbastanza ventose, fattore che potrebbe aver alimentato l’incendio. Proprio allo scopo di ridurre i rischi provocati dai roghi, con l’avvicinarsi della stagione calda le amministrazioni stanno procedendo allo sfalcio delle sterpaglie nelle aree pubbliche e invitando i privati a fare lo stesso nelle zone di loro competenza.

RIPRODUZIONE RISERVATA