Fiamme in una villa, nube nera sul paese 

Prima un boato, poi alcune esplosioni, le fiamme e il fumo nerissimo che avvolgono un intero rione a pochi passi dal porto turistico di Portoscuso.

ApprensioneIl fumo

Si sono vissuti momenti di paura, ieri pomeriggio in via Giorgione, per un gigantesco rogo e un’immensa nube di fumo che è stata avvistata sia da Calasetta sia da Fontanamare e che a tanti ha fatto temere che un’intera casa fosse andata distrutta. Erano circa le 16.30 quando è scattato l’allarme lanciato dai parenti dei proprietari dell’abitazione che in quel momento non si trovavano in casa: «Hanno provato per primi a domare le fiamme che sembravano voler avvolgere le mura – racconta il sindaco di Portoscuso, Ignazio Atzori, che vive a pochi passi dalla villetta azzurra di proprietà della famiglia Porcu – ma era chiaro che da soli non avrebbero potuto farcela, così è stato immediatamente chiesto l’intervento dei vigili del fuoco che sono arrivati dai distaccamenti di Carbonia e di Iglesias. Al loro arrivo c’erano già anche i vigili urbani ed è stato possibile capire che l’incendio non si era propagato all’interno della casa ma nel magazzino sottostante dove si trova l’autoclave e altre attrezzature di servizio: un corto circuito potrebbe aver causato il rogo». Ma non si poteva tirare un sospiro di sollievo perché a pochi metri dalla rimessa, così è stato riferito ai vigili del fuoco, c’era una terrazza con il bombolone del gas che serve l’abitazione: occorreva scongiurare che le fiamme potessero raggiungerlo.

La paura

Nel frattempo in via Giorgione sono accorse decine di persone che in quel momento si trovavano al centro del paese per la castagnata organizzata nella vicina piazza dal comitato di Santa Maria d’Itria: «Quel fumo nerissimo ha spaventato tutti – dicono i gestori del b&b Sa Cruxitta che si trova a pochi passi dalla villetta azzurra – siamo stati tutti fortunati perché un’eventuale esplosione dovuta al bombolone avrebbe coinvolto anche tutte le case vicine». Lo conferma anche il sindaco: «Poteva andare molto peggio – dice – per fortuna l’intervento è stato immediato e nessuno si trovava a passare in quel momento vicino al magazzino teatro dell’incendio». I vigili del fuoco sono entrati nella villetta per verificare prima di tutto che non vi fossero persone in difficoltà e poi per escludere eventuali danni strutturali. Oggi sarà possibile accertare con chiarezza le cause dell’accaduto e l’entità del danno.