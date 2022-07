Fiamme e paura nella borgata 

Un incendio devastante. A fuoco tre ettari di terreno con le fiamme che non hanno risparmiato i cortili di alcune abitazioni e piante d’alto fusto: melograno e agrumi. Il fuoco si è sviluppato fra le stoppie costringendo i vigili del fuoco ed i volontari del Masise, del Nos e del Vab ad un durissimo lavoro. Per domare il rogo sono state utilizzate anche le acque del vicino parco acquatico. Un replay, quello di Sant’Isidoro, borgata di Quartucciu, dopo i devastanti incendi degli ultimi anni.

L’intervento

Un pomeriggio di domenica terribile con l’allarme lanciato dallo stesso villaggio e con l’arrivo dei volontari e dei Vigili del fuoco. «Sembrava inizialmente il solito incendio fra le stoppie. Invece il fronte del fuoco si è rapidamente esteso-racconta Alberto Paretta, del Masise: il fuoco è entrato in alcuni cortili bruciando le erbacce ma aggredendo anche le piante da frutta e quelle utilizzate per la recinzione. Abbiamo chiesto subito soccorso ai gestori del vicino Parco acquatico che non hanno esitato un solo istante, facendoci effettuare diversi prelievi d’acqua, poi riversati sulle fiamme». Alberto Paretta aggiunge pure che «durante le operazioni di spegnimento, le fiamme sono state appiccate in altre tre o quattro punti, allargando il fronte e rendendo quindi più complicata l’operazione di spegnimento». Sul posto con i vigili del fuoco e i forestali anche gli uomini e le squadre del Nos di Quartu e del Vab: un lavoro durissimo a difesa delle abitazioni e degli agrumeti. Alla fine sono state domate le fiamme. Tre gli ettari di terreno attraversati dalle lingue di fuoco che hanno reso l’aria irrespirabile con la temperatura vicina di 40 gradi. Spento il rogo, è iniziata l’opera di bonifica. Ora si indaga per risalire alle cause dell’incendio. Il dubbio è che sia doloso.

Le ordinanze

Di certo la borgata di Sant’Isidoro si sta confermando fra le più a rischio anche per la presenza di erbacce ormai secche: un autentico pericolo che proviene soprattutto dai campi abbandonati a dispetto delle ordinanze del Comune che impongono il loro taglio. Ordinanza che in pochi evidentemente rispettano. Ieri pomeriggio un incendio si è sviluppato anche in un canneto sulla statel 554 con l’intervento dei Vigili del fuoco che hanno circoscritto il pericolo.