Fiamme alle porte del paese 

Il fuoco ha divorato ogni cosa al suo passaggio dai campi di Saboddus all’argine del Flumini mannu, si è spinto sotto il Ponti Nou e ha distrutto il verde nelle terre di Su Fraigu. Per sei ore le fiamme alimentate dal forte vento si sono fatte sempre più vicine al centro abitato di Serramanna e solo intorno alle 19,30 la situazione è parsa tornare sotto controllo benché il rogo non fosse ancora stato domato.

I soccorsi

Quello di ieri è stato un altro pomeriggio di fuoco che ha distrutto campi coltivati, canneti, ridotto in cenere capanni usati per gli attrezzi e costretto le forze dell’ordine a chiudere numerose strade intorno al paese per consentire le operazioni di soccorso e tenere lontani i tanti, tantissimi, curiosi. Assiepati sulle cunette, uno accanto all’altro, il telefonino in mano per filmare i tre elicotteri e il canadair che volteggiavano in cielo nel tentativo disperato di fermare le fiamme. Indispensabile anche l’intervento delle forze a terra coordinate dal personale della Stazione del Corpo forestale di Sanluri. In campo due squadre dei barracelli di Samassi e Serramanna, i vigili del fuoco di Sanluri, gli operatori dell’agenzia Forestas del cantiere di Villacidro, due squadre delle associazioni di volontariato di Monastir e Decimoputzu. Come già accaduto nelle scorse settimane in occasione di altri incendi, il sindaco Gabriele Littera in via straordinaria ha consentito il passaggio sul Ponti Nou (chiuso perché a rischio crolli) alle squadre di soccorso.

Il bilancio

L’allarme a Serramanna è scattato nella tarda mattinata quando dai terreni di Saboddus, lungo il confine con Samassi, le nuvole nere di fumo hanno segnalato l’inizio di tutto. In pochi minuti le fiamme hanno cominciato la loro corsa verso il paese, fermandosi a poche centinaia di metri dal centro abitato: al loro passaggio però hanno lambito alcune aziende agricole e bruciato i campi, oltre ad aver devastato canneti ed eucalipti. A tarda sera, mentre i mezzi aerei facevano rientro alla base e i soccorritori a terra continuavano nel loro lavoro, era ancora presto per quantificare i danni. Solo oggi sarà possibile capire quanto sia grave il danno arrecato dall’incendio che ha attraversato diversi ettari di terreno.