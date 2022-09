Fiamme alle porte del paese: otto in fuga 

In fuga, scortati dagli agenti della Municipale lungo una strada secondaria mentre le fiamme correvano in fretta spinte dal vento e il fumo sbuffava forte nel cielo grigio. Otto persone evacuate e dieci ettari di terreno, uliveti e macchia mediterranea, ridotti in cenere a causa dell’incendio divampato nella tarda mattinata di ieri lungo la Provinciale verso Gonnosfanadiga. Le fiamme hanno raggiunto le case sparse e le aziende agricole in località Barratzu e si sono fermate a un chilometro dal centro abitato di Arbus. Tutto intorno si muoveva la macchina dei soccorsi. Tre elicotteri e le squadre a terra del Corpo forestale, i vigili del fuoco, la Protezione civile di Arbus e Guspini, carabinieri e la Municipale. Una grande mobilitazione per fermare il fuoco prima che divorando alberi e campi attaccasse l’area Pip – i capannoni, i depositi delle imprese – e trovasse strada facile per entrare in paese.

La paura

«Il pensiero è andato immediatamente al terribile rogo del 2017, dovevamo fare di tutto per scongiurare il pericolo – racconta il sindaco di Arbus Paolo Salis –. È ancora presto per una conta dei danni definitiva, quella si potrà fare solo domani, ma per ora possiamo dire che circa dieci ettari di terreno sono stati bruciati, di certo qualche struttura adibita a ricovero per attrezzi è andata distrutta, ma per fortuna, niente di più».

L’allarme è scattato introno alle 13, quando una colonna di fumo si è alzata a poca distanza dalla Provinciale Gonnosfanadiga-Arbus. Le fiamme alimentate dal forte vento hanno raggiunto le campagne di Barratzu non lontano dall’area Pip in cui si trovano i capannoni che ospitano le imprese locali. «Mentre i soccorsi dal cielo e a terra cercavano di arginare le fiamme, la polizia municipale ha percorso una strada parallela e ha così raggiunto le abitazioni che si trovavano a circa 50 metri dal fronte dell’incendio», continua Salis. Così, scortate dai vigili, le otto persone evacuate sono state allontanate e messe in salvo.

Le cause