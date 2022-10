Fiamme al chiosco Facanapa 

Soltanto l’intervento di un vigilante de “La Nuova Vedetta” di Tortolì ha evitato che le fiamme divorassero il chiosco Facanapa, a Girasole. All’una e mezzo di notte, tra giovedì e ieri, alla centrale dell’istituto di vigilanza è suonato l’allarme che l’operatore in servizio ha trasmesso al collega di ronda. Il vigilante si è precipitato al locale di piazza Venezia e imbracciando un estintore ha soffocato le fiamme che aggredivano la parte esterna degli infissi. Sull’incendio, di chiara matrice dolosa, indagano i carabinieri di Tortolì che hanno acquisito i filmati registrati dai sistemi di videosorveglianza pubblico e privato. Le immagini fornirebbero qualche elemento prezioso all’attività degli investigatori, coordinati dalla Procura di Lanusei. I danni subiti, di lieve entità, non hanno scoraggiato i gestori che già ieri hanno potuto servire colazioni e aperitivi ai clienti i quali hanno espresso la loro solidarietà al pari degli amministratori comunali. Il locale aveva già subito un attentato nel 2016, quando era sotto altra gestione.

L’attentato

L’orologio segnava l’una e mezzo. A quell’ora in piazza Venezia non c’era anima viva, zero traffico anche in via Nazionale e dunque scenario ideale per chi doveva compiere l’attentato. L’autore del raid sarebbe arrivato proprio dalla strada principale, attraversando il parchetto che di giorno è affollato di bimbi e genitori. Il circuito di telecamere avrebbe ripreso una persona con felpa e cappuccio avvicinarsi di corsa al chiosco, anche questo dotato di occhi elettronici, e qui appiccare il fuoco. È stato un attimo, con le fiamme, forse alimentate da benzina, che si sono sviluppate aggredendo gli infissi. Simultaneamente alla centrale dell’istituto di vigilanza è suonato l’allarme. Chi era in sede ha avvertito il collega di pattuglia che si trovava nelle vicinanze di Girasole per un normale controllo di ronda tra le attività convenzionate. Il vigilante si è fiondato al Facanapa e ha afferrato l’estintore in dotazione nella sua auto: la polvere estinguente spruzzata a pressione ha spento il principio d’incendio che senza l’intervento dell’uomo in divisa avrebbe distrutto l’attività commerciale. Completate le operazioni, il vigilante ha avvertito Genny Pisanu, 44 anni, la donna di Girasole, che ha rilevato la gestione del chiosco dagli storici proprietari, i carabinieri della compagnia di Lanusei e i Vigili del fuoco di Tortolì che hanno bonifica l’area.

La condanna

Era il 27 aprile 2016 quando il Facanapa, all’epoca gestito da una coppia di Tortolì, era stato distrutto dalle fiamme. Anche in quel caso venne accertato che si trattò di un atto vandalico. Quello fu un periodo di alta tensione per i chioschi distribuiti sul territorio del paese. Pochi giorni dopo il raid al Facanapa i vandali diedero fuoco anche al Sunflower, locale nella pineta con vista mare. Ferma la condanna dell’episodio da parte di Lodovico Piras, 40 anni, sindaco di Girasole. «Queste azioni non appartengono alla cultura della nostra comunità. Esprimo piena solidarietà ai proprietari della struttura, persone oneste e grandi lavoratori, e naturalmente anche all’attuale gestore. Dispiace oltremodo perché già alcuni anni fa il locale aveva subito un pesante atto vandalico e questi fatti sono un fenomeno preoccupante».