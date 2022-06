Fiamme a ridosso delle case 

Le fiamme non danno tregua a Carbonia e vanno purtroppo a braccetto con le condizioni di degrado urbano ed extraurbano tra erbacce e rifiuti.

L'allarme

Fuoco, infatti, anche ieri mattina e non poca preoccupazione perché un rogo ha camminato fra i palazzi di corso Iglesias e il rio Cannas, divorando cespugli rinsecchiti alti due metri. Per domarlo sono intervenuti vigili del fuoco, protezione civile e Forestale. La presenza di erbacce che ancora proliferano in molte zone della città e di distese di rifiuti di ogni genere, a dispetto del grido d’allarme del Comune che con limitate risorse sta cercando di ridurre almeno le sue aree a rischio, ha già messo a dura prova in 48 ore la macchina dei soccorsi. L’esordio (ma c’era già stato un piccolo prologo giorni fa a Caput Acquas dove è stata presa di mira un’mmensa discarica) due sera fa con l’incendio che ha minacciato da sud la Grande miniera di Serbariu. Tizzoni ancora ardenti, depositi di zolfo fumanti, eucalipti anneriti, macchia mediterranea riarsa fra cui spuntano rifiuti: non è la descrizione dell’inferno ma lo scenario cui ieri mattina si poteva assistere osservando a 12 ore di distanza ciò che rimasto dell’incendio che giovedì ci è avvicinato al Centro ricerche Sotacarbo, agli impianti sportivi dell’Astra e a un laboratorio artigianale.

Le bonfiche

Per contenerlo sono intervenuti due elicotteri, vigili del fuoco, Forestale, protezione civile Ser Carbonia, Terramare e AssoSulcis Sant’Antioco. In base alle prime indicazioni, l’incendio dovrebbe essere doloso: è divampato distante dalla bretella del Passante Ovest fra Is Meis e la statale 126 a Is Maccionis, in un terreno parte del Comune parte ex Ligestra. È un bosco incontrollato di eucalipti, canneti e soprattutto purtroppo pneumatici, elettrodomestici, ferraglia, materie plastiche: ecco spiegata a un certo punto la colonna di fumo nero e denso. Ed ecco perché come conferma il presidente della Sotacarbo, «precauzionalmente abbiamo messo a disposizione i nostri dispositivi antincendio: avevamo comunque condizioni di sicurezza ma è chiaro che quanto accaduto non è stato piacevole». In prima fila c’era anche Massimo Canu, titolare del laboratorio artigianale lavorazione pietre: «Eravamo pronti con le pompe dell’acqua perché il vento ci ha portato le fiamme a ridosso dei macchinari: spento il rogo sono emersi i rifiuti abbandonati in una zona del tutto abbandonata». Tasto su cui insiste anche Federico Rubiu, dirigente dell’Astra calcio che ha l’impianto sportivo confinante con la Sotacarbo: «Oltre alla vegetazione, il boschetto è caratterizzato da discariche: la guardia va tenuta alta perché le fiamme si sono dirette verso gli impianti». E non è un caso se i soccorritori hanno chiesto la disattivazione di 3 linee elettriche di medio alta tensione che lambiscono la Grande miniera.