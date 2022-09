Fiaccole accese per salvare la sanità 

Candele accese per due ore. Questa volta invaderanno tante vie di Terralba in attesa di coinvolgere anche in altri territori dell'Oristanese.

La mobilitazione

Il Comitato per la Salute della provincia di Oristano non molla. Nonostante le ultime rassicurazione da parte della Asl che ha fatto conoscere i vari interventi che sta mettendo in campo in vari ambiti, soprattutto nel Terralbese, è pronto per la grande mobilitazione di oggi, con striscioni e megafoni in mano e tanta, tanta voglia di denunciare tutto ciò che non va bene nelle corsie dell’ospedale San Martino e negli ambulatori territoriali.

La protesta

La fiaccolata, organizzata da un gruppo di cittadini di Terralba che è legato al Comitato, partirà da viale Sardegna alle 19.30. Il ritrovo è di fronte l’ambulatorio della guardia medica della cittadina. L’arrivo nella piazza della cattedrale è previsto intorno alle 21.30. La fiaccolata è stata organizzata per protestare ancora una volta contro le carenze della medicina ospedaliera a causa del poco personale in servizio. Ma anche per i pochi medici di base e pediatri. Il Comitato chiede poi l’abbattimento delle liste d’attesa per le visite negli poliambulatori e la ripresa delle attività di prevenzione e cura della salute.