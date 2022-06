Fi brinda, autocritica a sinistra 

Anche il capogruppo dei Progressisti Francesco Agus è critico: «Queste amministrative sono state all’insegna della spoliticizzazione, si è cercato un po’ ovunque di costituire grandi coalizioni, quando non ci si è riusciti si è ripiegato su coalizioni civiche. Penso che per il centrosinistra sia un errore da non ripetere». Pur trattandosi di «un test minimo per portata», «una strategia del genere non paga: abbiamo una Giunta regionale che non piace a nessuno, se avessimo costruito un’alternativa politica riconoscibile e visibile a livello regionale, urlata e non bisbigliata, che ci caratterizzi e ci consenta di affermarci a livello locale, forse avremmo ottenuto i voti di chi oggi dichiara di non poterne più della Giunta. Se hanno preferito fare la giornata al mare, allora c’è un errore in corso».

I Comuni erano 65, due soli sopra i quindicimila abitanti dove era peraltro attesa una vittoria del centrodestra. Tuttavia, quanto basta per indurre il centrosinistra a parlare di «un risultato sotto le aspettative». Soprattutto il segretario regionale del Pd, Emanuele Cani, non ci gira troppo attorno: «Il messaggio è chiaro: in Sardegna è necessario attivare la ricostruzione del Partito democratico e la costruzione di una grande alleanza in previsione dei prossimi appuntamenti elettorali». Sotto i quindicimila abitanti «registriamo invece alcuni risultati incoraggianti».

Test deludente

Anche il capogruppo dei Progressisti Francesco Agus è critico: «Queste amministrative sono state all’insegna della spoliticizzazione, si è cercato un po’ ovunque di costituire grandi coalizioni, quando non ci si è riusciti si è ripiegato su coalizioni civiche. Penso che per il centrosinistra sia un errore da non ripetere». Pur trattandosi di «un test minimo per portata», «una strategia del genere non paga: abbiamo una Giunta regionale che non piace a nessuno, se avessimo costruito un’alternativa politica riconoscibile e visibile a livello regionale, urlata e non bisbigliata, che ci caratterizzi e ci consenta di affermarci a livello locale, forse avremmo ottenuto i voti di chi oggi dichiara di non poterne più della Giunta. Se hanno preferito fare la giornata al mare, allora c’è un errore in corso».

Tallone d’Achille

Proprio sugli scontenti della politica bisogna cercare di fare breccia secondo il capogruppo di LeU Eugenio Lai «perché il dato più eclatante è il tasso di astensionismo: il centrosinistra deve riuscire a organizzarsi e costruire una base programmatica che sia nettamente alternativa alla maggioranza». E non nasconde la sua delusione nemmeno il capogruppo del Movimento Cinquestelle Roberto Li Gioi: «Il risultato conferma la assoluta urgenza di riorganizzare il movimento a livello territoriale, perché questo si è dimostrato ancora una volta il nostro tallone d’Achille».

Trionfo azzurro

Gioisce il centrodestra. In particolare Forza Italia, forte del grande risultato a Selargius e della tenuta a Oristano. «Candidati leali, seri, competenti: questa è la linea che conferma una tradizione, ovvero quella di un centrodestra vincente con Forza Italia», commentano in una nota il coordinatore regionale azzurro Ugo Cappellacci e il deputato Pietro Pittalis, «ringraziamo di cuore Gigi Concu, tutta la squadra azzurra di Selargius e quella di Oristano perché non hanno mai ammainato la nostra bandiera, l’hanno portata con orgoglio anche quando il vento era contrario, fino alla vittoria». Il consigliere Emanuele Cera era convinto «che a Oristano avremmo vinto al primo turno: se andiamo uniti e presentiamo persone capaci il centrodestra vince». Condivide la vicepresidente della Regione Alessandra Zedda: «Vittoria importante a Selargius, Concu meritava la conferma. Uniti si vince e l’abbiamo dimostrato anche a Oristano dove c’è stata ugualmente un’importante affermazione di Forza Italia. Crediamo che questa sia la strada giusta per la ricostruzione».

«Premio ai territori»

Secondo il capogruppo di FdI Francesco Mura «il voto è un premio di riconoscenza ai territori che sono riusciti a mantenere unito il centrodestra che è garanzia di capacità di governo, come ha dimostrato nelle più importanti piazze in cui si è misurato e in queste elezioni». Anche per il coordinatore regionale della Lega Dario Giagoni «è questa la strada da seguire, ed è il momento di ricompattarsi per portare a casa anche le elezioni regionali».

A Selargius il Psd’Az sosteneva il candidato del centrosinistra. Il capogruppo in Consiglio regionale Franco Mula ha spiegato che «comunque il Psd’Az è stato partecipe in tutti i collegi, magari non facendo sempre alleanze naturali, è però un partito che cerca di capire dove al meglio si possono raggiungere gli obiettivi. Siamo stati presenti ovunque e come partito abbiamo ottenuto un ottimo risultato, facendo alleanze sui programmi».

