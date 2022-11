FestivalScienza  Da oggi a Cagliari la sfida culturale 

Saper comprendere il ruolo della scienza e della tecnologia per accompagnare lo sviluppo del pianeta e fornire strumenti critici di conoscenza attraverso la divulgazione dei risultati della ricerca. Al rapporto tra “Scienza e tecnologia. Un legame virtuoso ma anche complicato” è dedicata la quindicesima edizione del FestivalScienza che da oggi si tiene all’Exma di Cagliari, ma non solo, fino a domenica.

La cerimonia

L’avvio ufficiale delle 16, si terrà infatti nell’Aula Magna della Facoltà di Ingegneria (ingresso via Marengo), e potrà essere seguito sia in presenza che in diretta streaming dal sito del festival. La cerimonia di apertura sarà condotta da Maria Becchere, presidente dell’associazione ScienzaSocietàScienza e da Luciano Colombo, pro rettore delegato per la Ricerca dell’Università di Cagliari. Coordinati da Alberto Masoni (Dirigente Infn, Unica) e dal giornalista scientifico Paolo Magliocco (Superquark, Bbc Scienze, Focus) interverranno Ezio Previtali, direttore dei Laboratori nazionali del Gran Sasso e in diretta video dagli Stati Uniti Anna Grassellino, direttrice del Centro Supercondicting Quantum Materials and Systems, Fermilab di Chicago.

Gli ospiti

Saranno 130 gli ospiti - figure di primo piano a livello internazionale nel campo della ricerca scientifica - che prenderanno parte alla manifestazione, a partire da questa mattina alle 9 quando la presidente onoraria Carla Romagnino terrà un incontro dedicato proprio al tema di questa edizione, insieme a Paolo Magliocco. “A caccia di buchi neri con l’Event Horizon Telescope. Einstein ha ancora ragione?” è il titolo dell’appuntamento delle 10.30 nella sala conferenze dell’Exma, che vedrà protagonisti due astrofisici, Ciriaco Goddi, dell’Università di Cagliari e Maria Felicia De Laurentis, dell’Università di Napoli. L’incontro è curato con la collaborazione dell’Event Horizon Telescope, la stessa che nel 2019 ha pubblicato la prima immagine di un buco nero e quest’anno la prima foto del buco nero al centro della nostra Galassia. Alle 12 si parlerà di olfatto e gusto (“La scienza degli odori e dei sapori”) con Silvano Fuso, chimico, scrittore e divulgatore che proporrà un affascinante viaggio nella chimica delle nostre sensazioni ed emozioni. Durante la mattinata, dalle 9, gli incontri si snoderanno anche nella sala conferenze della Fondazione di Sardegna dove due squadre di studenti si sfideranno su quiz e giochi basati su un libro di divulgazione scientifica, sulla falsariga del programma Rai “Per un pugno di libri”. A seguire l’incontro con Matteo Serra, fisico e giornalista scientifico, autore del libro “Dove va la fisica? Undici dialoghi sul presente e sul futuro della ricerca”. Completa il programma della prima giornata la video conferenza (si accede dal sito del festival dalle 10) “Breve storia delle pseudoscienze”, con Marco Ciardi, Università degli studi di Firenze, finalista premio Asimov 2022. Coordina Paolo Magliocco.