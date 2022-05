Festival Giovani, musica e arte in piazza  

Il secondo sarà un appuntamento di In/Formazione, con la partecipazione di imprenditori, formatori e aziende locali che parleranno ai ragazzi di lavoro di squadra, organizzazione e mentalità. Ai temi dell’ambiente sarà dedicato il terzo appuntamento che prevede una gara di raccolta rifiuti con premi in palio per chi totalizzerà il maggior peso. Infine la fiera dello sviluppo, alla ricerca di artisti, inventori e nuove idee per il territorio.

“Dai giovani, per i giovani”. Stavolta la campagna elettorale non c’entra: lo slogan è quello che caratterizzerà il Festival promosso dalla Consulta oristanese, in collaborazione con l’assessorato comunale alle Politiche giovanili, la Pro Loco e la Curia arcivescovile. Un evento, anzi quattro, con l’ambizioso obiettivo di stimolare il senso di comunità tra i ragazzi attraverso la realizzazione di attività inclusive. E non è un caso se ad ospitare gli appuntamenti saranno due classici punti di ritrovo della movida oristanese come piazza Cattedrale e il quartiere di Torangius.

Il progetto

L’iniziativa, ideata da Nicola Pusceddu, ventunenne impegnato da diversi anni nelle attività della Consulta giovani, verterà su tra direttrici: arte e spettacolo, impresa e formazione, ambiente e sviluppo. Si parte il 4 giugno all’insegna della musica live con “Eraora Fest”, concerto che richiamerà sul palco artisti locali, regionali ma anche figure emergenti del panorama nazionale. L’idea di partenza è che il turismo musicale possa rappresentare per il territorio una risorsa ed un volano ancora poco valorizzati. Nel piazzale del seminario si ballerà al ritmo dei generi più amati dai teenagers, dal trap all’hip hop. «I giovani devono essere parte attiva nella realizzazione di una serie di iniziative ambiziose e stimolanti – spiega Pusceddu - Con il Festival vogliamo valorizzare la piazza Cattedrale, rendendo quest’area viva e ricca di attività culturali, attivando un processo virtuoso di valorizzazione. Puntiamo, inoltre, allo sviluppo di attività di intrattenimento, di formazione e informazione attraverso occasioni di incontro e di aggregazione sociale».

Gli eventi

Gli obiettivi

In campo quindi c’è una gioventù propositiva e determinata, lontana anni luce da quella spesso associata agli eccessi del sabato sera nei vicoli del centro. E già si pensa ad istituzionalizzare il progetto. «Lavoriamo affinché il Festival giovani diventi un appuntamento fisso, una vera e propria festa di città, non solo tollerata o accolta, ma sostenuta attivamente dagli oristanesi, dalle realtà associative, istituzionali e commerciali» va avanti Nicola Pusceddu. L’obiettivo è aprire la Consulta ad una più ampia partecipazione, grazie alla creazione di un team di lavoro coeso ed efficace che possa diventare un polo di riferimento per i giovani oristanesi. La sfida è lanciata.

