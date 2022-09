Festival esperienze e suoni d’acqua In sup o kayak sul lago di Gusana 

Per quanto riguarda l’acqua, e quindi le attività da svolgere nello specchio del lago di Gusana, si contano: sup, kayak, wing foil, prone paddleboard, windsurf. E così si spostano sul lago quelle che di solito son considerate attività di mare. La tre giorni vedrà protagonisti anche campioni nazionali delle varie discipline, come Tommaso Pampinella, campione di sup. Fittissimo il calendario delle esperienze di terra, che si dividerà tra trekking, mountain bike, tree climbing, arrampicata, meditazione, orienteering. Tra i vari percorsi, immersi nella vegetazione tutto attorno al lago di Gusana, ci sarà la possibilità di visitare le varie aree archeologiche della zona. Le esperienze di aria, invece, saranno legate principalmente alla mongolfiera. Chi si iscriverà, non solo potrà fare l’esperienza di un giro sull’aeromobile più bello di sempre, ma anche frequentare dei laboratori dedicati all’aria e al volo, leggerissime lezioni di fisica applicata.

Acqua, aria e terra sono gli elementi base della prima edizione di un festival che vede protagonista il territorio di Gavoi e il lago di Gusana. Per la sua realizzazione si è scelto il più mite mese di settembre e precisamente il fine settimana dal 16 al 18. Tre giorni da dedicare interamente alla natura con attività di vario tipo, mettendo insieme le più classiche attività turistiche, che già si praticano a Gavoi da tempo, e nuovissime esperienze, alcune delle quali davvero uniche, come le mongolfiere.

L’organizzazione

Organizzata dall’associazione culturale Baetorra in collaborazione col comune di Gavoi, il contributo della Fondazione di Sardegna e di altri enti che hanno creduto nel progetto, il primo Festival esperienze e suoni d’acqua vuole unire il suo pubblico alla natura attraverso esperienze sportive da praticare sul lago di Gusana, tra acqua, aria e terra. Spazio sarà dato anche a buon cibo e musica, sempre nel rispetto dell’ambiente attorno e col minor impatto possibile, nel segno della sostenibilità.

I temi

Per quanto riguarda l’acqua, e quindi le attività da svolgere nello specchio del lago di Gusana, si contano: sup, kayak, wing foil, prone paddleboard, windsurf. E così si spostano sul lago quelle che di solito son considerate attività di mare. La tre giorni vedrà protagonisti anche campioni nazionali delle varie discipline, come Tommaso Pampinella, campione di sup. Fittissimo il calendario delle esperienze di terra, che si dividerà tra trekking, mountain bike, tree climbing, arrampicata, meditazione, orienteering. Tra i vari percorsi, immersi nella vegetazione tutto attorno al lago di Gusana, ci sarà la possibilità di visitare le varie aree archeologiche della zona. Le esperienze di aria, invece, saranno legate principalmente alla mongolfiera. Chi si iscriverà, non solo potrà fare l’esperienza di un giro sull’aeromobile più bello di sempre, ma anche frequentare dei laboratori dedicati all’aria e al volo, leggerissime lezioni di fisica applicata.

A tavola

Fiore sardo, ricotta, patate, pane, erbe selvatiche: anche il cibo del territorio sarà uno dei protagonisti del festival gavoese. Per far conoscere la cultura del luogo, infatti, son stati pensati dei laboratori di ravioli barbaricini e dei cooking show. E poi, la musica. Venerdì e domenica, infatti, al tramonto, su una chiatta galleggiante che farà da palco, si esibiranno musicisti sardi, che il pubblico potrà ascoltare dalla spiaggia. Il 16 settembre aprirà i concerti sull’acqua Piero Marras.

«Tutto sarà concentrato al centro nautico, dove c’è il pontile sul lago- spiega Paolo Mulas, 50 anni, assessore all’ambiente di Gavoi -L’intero evento è basato sulla sostenibilità ambientale, non ci saranno grandi impianti di luci e son stati invitati, ad esempio, solo artisti sardi. Ogni sport è strettamente legato al luogo in cui si pratica. Si tratta, infatti, di una manifestazione nell’ambiente e per l’ambiente, che mette al centro questo splendido gioiello rappresentato dal lago di Gusana e dal territorio circostante».

