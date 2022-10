«Festival di Sanremo, perché no?» 

Il tour, il singolo “Sesso Romantico”, la separazione dal compagno Sirio Campedelli. L’estate trascorsa è stata decisamente intensa per Marco Carta, ma sembra essere solo l’inizio di un percorso di riaffermazione di sé e rinascita, che oggi esplode nel nuovo singolo: “(Forse) Non mi basti più”. Ce lo siamo fatto raccontare per voi dal cantate cagliaritano, vincitore di “Amici” nel 2008 e di Sanremo nel 2009, appena rientrato da Tirana, dove ha girato la clip di presentazione per la partecipazione al festival albanese “Kenga Magjike”, dove sarà in gara, a novembre, con il nuovo singolo tra i Big International Artists. «È stata un’esperienza forte, un rimettersi alla prova», ci ha raccontato. «E sono rimasto stupito, in Albania non ero mai stato, ma la gente segue la nostra musica, la nostra tv e per strada mi riconosceva. Mi sono sentito apprezzato ancora prima di cominciare».

“(Forse) Non mi basti più” è una canzone per dirsi addio, ma, forse, non del tutto?

«Sì, quel forse fa presagire che non è detto, che non ci sia più spazio per quella cosa o persona nella propria vita. È un brano romantico-malinconico, con un finale aperto e sonorità calde, autunnali».

Un ritorno alle origini, dopo “Domeniche da Ikea”, “Mala Suerte” e “Sesso Romantico”?

«La mia natura è sempre stata questa. Lì ho mostrato una parte più up di me stesso ed era da un po’ che non tornavo sulle mie vecchie note, ma è un 2.0, perché l’arrangiamento un carattere super attuale».