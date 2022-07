Alle nove e trenta il caldo è ancora compagno asfissiante e inseparabile. Il vento che spira all’interno della Forte Arena non concede ristoro. Ma per assistere allo show “Fiorello: presenta Fiorello!” si sopporta volentieri anche la straordinaria afa estiva. E infatti, lo spettacolo è sold out: tremila sedie occupate.

Lo show inizia però prima: Fiorello voce fuori campo - con accento sardo - scherza con il pubblico e annuncia che il sipario si alzerà con un po’ di ritardo causa traffico lungo la provinciale. Saluta tra il pubblico Paola Cortellesi, Osvaldo Bevilacqua e Giancarlo Fisichella.

Fiorello incanta. Fiorello improvvisa e diverte. Fiorello fa ridere. Fiorello, insomma, fa Fiorello specie quando interagisce con il pubblico. A dire il vero mette in mezzo incolpevoli e ignari spettatori. E gli riesce benissimo.

Arrivo in bici

Applausi. L’ingresso è atletico: arriva in bicicletta, giacca arancione e parrucca con codino, come ai tempi del Karaoke di Italia1. «Festeggio vent’anni di Sardegna», dice subito, «e vi dico grazie: se sono un uomo migliore lo devo al “sardismo” che è entrato in me. Mi ha Insegnato a mangiare pane carasau, guttiau, frattau».

Le battute sono raffiche veloci da inseguire, proprio come lui. E benché invochi una subentrata smemoranza – causa età - il testo “ufficiale” è spesso accantonato per estemporanei interventi senza rete. Ma il filo del racconto è tutt’altro che perso. Aprire parentesi è la sua specialità, come talvolta fa in televisione o ha fatto in radio ai tempi di Viva Radio 2, suo programma stracult. Uscire dai vincoli della partitura scritta è registro vincente: fa emergere il talento dello showman siciliano. Al centro della scena i suoi virtuosismi vocali da fuoriclasse camaleontico fanno dimenticare che fa tanto caldo.

Omaggio a Giuni Russo

Si parte con “Un’estate al mare” dell’indimenticata Giuni Russo. È karaoke. Gioca, Rosario, sull’età che avanza e sul linguaggio piegato al politicamente corretto. In un continuo rimando tra passato e presente spuntano “I giardini di marzo” di Battisti con autotune in versione trap. Effetto straniante, esperimento temporale, anche quando canta Blanco, ma la sua “Figli di puttana” è intonata come se la cantasse Modugno. E fa tutto un altro effetto. C’è spazio per “Rumore” e omaggiare Raffaella Carrà: al pubblico chiede un applauso sempre più forte. Poi regala un medley in onore di Franco Battiato.

Supportato sul palco dal bravissimo maestro Cremonesi, spalla discreta, Fiorello cuce addosso al pubblico, che pare soddisfatto, una festa di mezza estate. Leggera e senza troppi pensieri, mentre si ballano gli anni ‘90.



RIPRODUZIONE RISERVATA