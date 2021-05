Feste e sagre, calendario unico 

Un cartellone unico per le manifestazioni promosse dall’Unione dei Comuni nel Guilcier. Un’idea alla quale si ragionava da tempo e che per la prima volta quest’anno si traduce in realtà. È stato infatti stilato e approvato dalla Giunta con l’obiettivo di promuovere il territorio, i beni e i prodotti. Resta al momento in stand-by il ragionamento che vorrebbe stilato un calendario dettagliato di tutte le iniziative che si realizzano, in tempi normali, nel territorio del Guilcier. Nelle scorse settimane gli esecutivi comunali hanno deliberato indicando gli appuntamenti da portare avanti grazie al contributo dell’Unione che, complessivamente, ha stanziato 63 mila euro.

La reazione

«Quest’anno siamo riusciti a calendarizzare con anticipo gli eventi che saranno proposti – sottolinea Serafino Oppo - Lo spirito è quello di promuovere beni e prodotti del territorio. L’idea era fare in modo che i vari appuntamenti proposti nei singoli Comuni non coincidessero con altri fissati in centri vicini nelle stesse giornate. A ciascun Comune l’Unione ha assegnato settemila euro». Oppo quindi chiarisce: «Per il futuro l’intento è riuscire ad avere un cartello unitario per tutte le manifestazioni che si propongono. Non è semplice, ma ci lavoreremo».

Gli appuntamenti

Per quel che riguarda Abbasanta nel cartellone figurano i festeggiamenti per Sant’Agostino, dal 16 agosto al 5 settembre, e il “Piatto che unisce”, ai primi di giugno. Come manifestazione di riserva “Natale in corso”. Aidomaggiore partecipa con “Ballos a tre pizzas” il 14 settembre e con “Aidumajore in festa” il 30 ottobre. Boroneddu l’8 agosto propone “Notte sotto le stelle” e il 19 settembre un percorso nei muristenes. Ghilarza ha indicato i festeggiamenti per San Palmerio (dall’8 al 12 luglio) e quelli per Sant’Antioco (dal primo al 7 agosto). Come manifestazione di riserva “Arti e sapori”. A luglio Norbello la kermesse “Radici”, mentre Paulilatino propone per il 28 agosto il “Palio de sos chinaos” e per l’11 settembre “Atobios de carrasegae”. Sedilo punta su “Zenias de atonzu” il 9 e 10 ottobre, mentre Soddì il 22 luglio sulla festa per Santa Maria Maddalena e il 23 dicembre su “Aspettando il Natale”. Tadasuni, a settembre, propone una mostra di oggetti, sculture e foto sulla realtà locale. Tutto, emergenza sanitaria permettendo.

