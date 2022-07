Feste di santi e patroni, chi dona di più? 

La questua di denaro è ancora oggi fra le azioni rituali più importanti delle feste religiose nei 28 paesi del Medio Campidano. La donazione, però, varia da Comune a Comune: la più generosa è la Marmilla, dove Setzu, il centro più piccolo della Provincia, 135 abitanti, mediamente incassa 7 mila euro per Sant’Ingnazio, dal 1946 l’unica festa del paesino. Meno nel resto del territorio, a partire da Villacidro, il comune più grosso con 13.888 abitanti, dove l’obolo raggiunge una media di 6 mila euro che quest’anno, con la raccolta tramite le cassette-offerte nei negozi, è scesa a 700 euro.

La questua

Il “rito” per queste feste non è occasionale, inizia mesi prima, in alcuni casi subito dopo la chiusura dell’ultima edizione, il fine è quello di organizzare il tutto al meglio, partendo dalla raccolta fondi fino alla messa in opera della manifestazione che vede la partecipazione della comunità, lo stanziamento di fondi pubblici e, soprattutto, degli sponsor. Tutti desiderosi di vivere una manifestazione unica nel suo genere non solo dal punto di vista devozionale, ma anche come emblema storico del passato, che si ripropone come tradizione secolarizzata. La preparazione è affidata a un comitato spontaneo, in collaborazione con la Pro Loco e il lascia passare del parroco che, a pieno titolo, copre il ruolo di presidente. «La festa paesana – dice il presidente del Comitato provinciale Pro Loco, Renzo Zonca – resta ancora oggi un appuntamento atteso, anche se non più sentito come un tempo. Forse per questo nei centri più grossi la questua è diventata povera. Nei paesini si vive come un momento di unione: donano tutti, anche se solo un euro».

Le feste

Fra le più antiche c’è San Sisinnio di Villacidro con quasi 500 anni di vita e Sant’Antonio di Santadi di Arbus che di anni ne ha compiuto 450. Due ricorrenze che puntano a far parte dei grandi eventi identitari dell’Isola. «In passato – dice la giovane presidente del comitato Roberta Lai – la festa era ancora più bella perché la questua era più ricca, man mano è scesa fino a 6 mila euro. Quest’anno non abbiamo fatto in tempo a girare di casa in casa e abbiamo pensato di depositare le cassette nei negozi. L’iniziativa ha fruttato poco. L’impegno è trovare soluzioni alternative per autofinanziarci». Così per Arbus, da diversi anni la questua è ferma a 5 mila euro. «Lo scorso anno – ricorda l’assessora alla cultura Alessandra Peddis – abbiamo depositato la documentazione necessaria per inserire la festa nel registro dei grandi eventi identitari. Una valorizzazione religiosa e culturale anche ai fini turistici».