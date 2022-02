Festa Taloro nel finale, Monastir ko 

Taloro 2

Monastir 1

Taloro (4-3-3) : Forzati (37’ st Mozzo); Fadda (37’ st Sedilesu), Soro, Sau, Castro; Delussu (44’ st Mastio), Secchi, Fois (26’ st Pusceddu); Falchi (42’ st Curreli), Littarru, Mele. In panchina Mozzo, Curreli, Porcu, Meloni, Pusceddu, Mastio, Corona, Cammarota, Sedilesu. Allenatore Fadda.

Monastir (4-4-1-1) : Zanda; Lampis, Arzu, Magnin, Saias; Riep, Melis, Rinino (47’ st Pilloni), Ghiani (42’ st Ledda); Sylla (25’ st Savage); Fangwa. In panchina Serra, Mura, Angiargia, Aramu, Savage, Ledda, Pilloni. Allenatore Manunza.

Arbitro : Giudice di Carbonia.

Reti : 40’ pt Fangwa (r), 41’ st Falchi, 47’ st Littarru.

Note : ammoniti Mele, Fois, Riep, Lampis; tempo di recupero 2’ pt, 4’ st. Spettatori 250.

Gavoi. Big match al Maristiai tra i padroni di casa del Taloro e il Monastir. Partita dominata per tutti i 90 minuti dai gavoesi che riescono però ad acciuffare i tre punti solo nei minuti di recupero. Taloro ora a meno uno dalla vetta, mentre il Monastir resta al quinto posto.

La partita

Partenza a razzo del Taloro che costringe subito il Monastir nella propria metà campo. Prima Secchi di testa poi Mele da fuori impensieriscono Zanda. Il Monastir si rende pericoloso per la prima volta al 23’, Ghiani mette una palla arretrata per Fangwa che da buona posizione colpisce l’esterno della porta. Al 38’ Mele colpisce di testa ma Zanda vola e toglie la palla dall’incrocio dei pali.

Ospiti avanti

Al 40’ il Monastir passa in vantaggio: assolo di Fangwa che salta due uomini ma viene steso da Sau all’interno dell’area: è calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Fangwa che sigla alla sinistra di Forzati. Sullo scadere della prima frazione il Taloro va vicino al pareggio con la palla che danza sulla linea di porta senza che nessuno la spinga dentro.

La rimonta

Nella ripresa i barbaricini partono con il coltello fra i denti e per i primi 30 minuti costringono il Monastir dentro l’area di rigore. Il protagonista è Zanda che salva il risultato in almeno 4 occasioni, la più ghiotta sulla testa di Falchi che supera il portiere ma trovsulla linea il neo entrato Savage. Preso fiato, a 4’ dalla fine il Taloro trova il meritato pari con Falchi bravo, in girata, a sfruttare un cross dalla trequarti di Castro. Spinto dal pubblico il Taloro trova il gol da tre punti in pieno recupero: Littarru in tuffo di testa mette alle spalle di Zanda facendo esplodere il Maristiai.

