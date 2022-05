Festa sportiva finisce in ospedale 

Ovviamente in questo momento non vi è alcuna prova del nesso causale tra il rinfresco e il malore dei piccoli. Le società che hanno partecipato al triangolare erano ospiti della Polisportiva Porto Rotondo, che ha offerto la merenda. I bambini curati in ospedale sono della stessa Polisportiva, dell’Olbia Calcio e dell’Atletico Olbia. I piccoli calciatori hanno iniziato ad accusare i sintomi domenica nel tardo pomeriggio e alcuni sono rimasti in ospedale sino a ieri mattina. Dice la madre di uno dei bambini portati in Pronto Soccorso: «Mio figlio ora è a casa, la fase critica è passata, ma sta ancora male. Questa cosa ci ha sorpreso, perché sappiamo che il Porto Rotondo è una società di persone perbene e attente ai bambini».

Una cinquantina di piccoli calciatori delle società che hanno partecipato al triangolare sono finiti in Pronto Soccorso con i sintomi di una intossicazione alimentare: vomiti, diarrea, fortissimi dolori intestinali, mal di testa e febbre. Per una decina di loro è stato disposto anche il ricovero nel reparto di Pediatria al Giovanni Paolo II. I medici hanno confermato ai genitori dei piccoli pazienti che la causa dei crampi addominali e degli attacchi di dissenteria, è una tossinfezione alimentare di origine ignota.

Sabato hanno partecipato a una festa del calcio giovanile, una bella giornata di sport al Caocci con tantissimi coetanei, familiari e dirigenti sportivi. Un’allegra brigata di bambini (nove, dieci anni) ha riempito di entusiasmo lo stadio olbiese. Ma molti di loro difficilmente dimenticheranno quello che è successo nelle 24 ore successive alle partite di calcio.

Il “terzo tempo”

Tutti i bambini finiti in ospedale hanno mangiato panini e bevuto acqua e succhi di frutta forniti all’interno del Caocci, nel cosiddetto “Terzo tempo”, ossia il momento di confronto e incontro che il calcio, soprattutto quello giovanile, ha mutuato dal rugby. I bambini, stando a quanto è emerso nel corso delle verifiche dei medici, hanno mangiato panini al salame o prosciutto e altri con crema di cioccolato.

Il presidente

La Polisportiva Porto Rotondo si affida esterni per il catering. Il presidente Ezio Setzi spiega: «Ci chiediamo che cosa sia successo, siamo mortificati, ma veramente non abbiamo la minima idea. Le persone che collaborano con noi sono correttissime e attente, non voglio accusare nessuno. Ci dispiace per quello che è successo ai bambini». Una prima segnalazione è stata indirizzata al Servizio di Igiene pubblica.

