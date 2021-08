Festa per il cocchio ritrovato 

Per quasi mezzo secolo era rimasto nella cantina della casa dei vecchi proprietari, avvolto nell’oblio, e ora riappare in tutto il suo splendore, dopo il restauro, agli occhi dei cittadini e dei fedeli. Il cocchio storico di Santa Lucia, che fino agli anni Settanta del secolo scorso, trainato da un giogo di buoi, accoglieva il simulacro della santa nelle processioni verso la chiesetta campestre, sarà esposto oggi nella piazza Govoni Cervi, dove la messa cantata con la predica chiude la tre giorni dedicata a Santa Luxia.

La festa di Santa Lucia

«Il cocchio storico farà da cornice alla santa messa che accoglie il rientro della santa, e sarà possibile ammirarlo per la prima volta durante la festa dopo il passaggio di consegne al comitato», fanno sapere dal Comitato di Santa Lucia (presieduto da Elisa Cinus), che da un anno ha in dote il cocchio appartenuto alla famiglia Serci. Giovanni Congiatu, erede della famiglia che nei primi anni del Novecento aveva fatto realizzare la carrozza, non nasconde «il piacere che il cocchio possa tornare alla popolazione di Monastir. Mio nonno Peppino Serci, con la moglie Regina Atzeni, fecero costruire il cocchio in segno di devozione a Santa Lucia. Oggi è per noi un giorno molto importante: l’esposizione, per la prima volta, al pubblico rappresenta il momento che la nostra famiglia attendeva».

Un dono al paese

Giovani Congiatu, 54 anni, non ha mai preso in considerazione l’eventualità di portarsi a casa l’antica carrozza a Sorso, dove risiede con la madre Maria Assunta Serci. «Non avrebbe avuto senso: molto meglio, naturale, che il cocchio stia a Monastir, nella disponibilità del comitato di Santa Lucia», aggiunge Congiatu, che ha curato personalmente le fasi della donazione della vecchia carrozza al Comune di Monastir, e poi al comitato. «Siamo molto orgogliosi di poter restituire al paese un bene restaurato – dice il vicesindaco Gianluca Lampis - arricchisce il nostro patrimonio storico culturale». In tanti ricordano la sfilata (nel 2014) dell’antica carrozza, dalla casa della famiglia Serci al deposito comunale. La donazione venne effettuata con l’allora sindaco Ignazio Puddu. Poi il restauro, curato dall’amministrazione guidata dalla sindaca Luisa Murru, che ha stanziato 15 mila euro per riconsegnare ai monastiresi un bene divenuto identitario.

