Festa Inter, scontro Salvini-Sala 

I festeggiamenti dei tifosi dell'Inter per la conquista del diciannovesimo scudetto diventano un caso politico, nella speranza che non si tramutino anche in un problema di tipo sanitario. I circa 30 mila supporter nerazzurri che, in barba ai divieti di assembramento, a partire dal pomeriggio di domenica e fino all'ora del coprifuoco, si sono riversati nelle vie del centro di Milano, da piazza Duomo a piazza Cairoli, per celebrare la propria squadra, hanno infatti scatenato una serie di polemiche, rivolte principalmente nei confronti di chi, ancora in piena emergenza Covid-19, non ha fatto nulla per far rispettare le regole.

Salvini contro Sala

Nel mirino, soprattutto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che dopo essere stato travolto dalle polemiche sui social, ha ricevuto ieri una serie di invettive da parte di politici e immunologi. Dopo aver fatto i complimenti all'Inter per lo scudetto, il milanista Matteo Salvini ha rivolto il suo attacco al primo cittadino del capoluogo lombardo, chiedendo ironicamente al popolo di Twitter: «Sala non poteva far entrare 20.000 tifosi in uno stadio che ne contiene 80.000, invece di tacere e scappare? Milano ha ancora un sindaco?». Immediata la replica del sindaco di Milano, postata sui social con l'hashtag #ministropercaso, chiaramente riferibile all'ex Ministro dell'Interno: «La risposta è no. Innanzitutto perché gli stadi sono chiusi. E poi, come entrano ed escono 20.000 tifosi senza assembrarsi?».

Attacco di Fontana

Critico nei confronti di Beppe Sala, anche il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, il quale ha spiegato che «era probabile che eventi del genere si potessero verificare. L'importante è che non si verifichino più. Bisogna chiedere alle persone il rispetto delle misure di sicurezza. Mi auguro e spero che non aumentino i contagi, ma questo lo potremo dire solo tra due settimane».

Il prefetto

A difendere la decisione di non chiudere piazza Duomo, il prefetto di Milano Renato Saccone, il quale in una nota ha spiegato: «Quando il popolo dei tifosi, in modo assolutamente spontaneo e non organizzato, scende in strada per festeggiare lo scudetto atteso da anni, bisogna necessariamente coniugare le ragioni della prevenzione del contagio con la gestione dell'ordine pubblico e con la tutela della incolumità delle persone. Abbiamo valutato che chiudere piazza Duomo, spazio urbano ampio e con numerose vie di esodo, sarebbe stato inevitabilmente occasione di ancora più densi e rischiosi assembramenti, sotto ogni profilo. Di fronte a trentamila tifosi esultanti - ha aggiunto Saccone - non si usano idranti, né ha senso transennare una città. Si opera per evitare incidenti di qualsiasi natura.

