Festa e spese, Giunta in scacco 

Spenti i riflettori, resta accesa la polemica. La discussione sulla cerimonia organizzata dall’amministrazione comunale in onore degli atleti che hanno fatto risuonare alto il nome di Oristano alle Olimpiadi di Tokyo lascia la piazza virtuale per approdare in quella istituzionale. Ci ha pensato l’opposizione presentando un’interrogazione, con richiesta di risposta scritta, depositata dai consiglieri di minoranza Francesco Federico, Efisio Sanna, Maria Obinu, Patrizia Cadau, Monica Masia e Andrea Riccio. L’obiettivo è «conoscere nel dettaglio le singole voci di costo dell’evento del 25 agosto scorso, organizzato dall’amministrazione e finanziato con la determina numero 835 del 24 agosto».

La polemica

Sulla cifra impegnata per la notte degli olimpionici (32 mila euro), in tanti avevano storto il naso. A iniziare dalle società sportive che, pur riconoscendo l’esigenza di onorare gli atleti protagonisti in Giappone, avevano ritenuto eccessiva la spesa, considerate le condizioni degli impianti sportivi. Così l’Azzurra basket e l’Oristanese avevano deciso di lasciare vuote le sedie davanti al palco allestito al campo Tharros. A distanza di una settimana, ecco l’affondo della minoranza. «Preso atto che davanti alle diverse richieste di trasparenza, seppure informali, arrivate da varie realtà cittadine - si legge nel documento - l’amministrazione Lutzu si è barricata dietro un assordante e imbarazzante silenzio, ora chiediamo chiarezza».

La spesa

Al momento l’unico dato pubblico sono i duemila euro spesi dal Comune per acquistare alcuni omaggi da consegnare ai protagonisti della serata, quattro pendenti raffiguranti i simboli della città e realizzati dalla gioielleria oristanese Piana. Nessuna indicazione invece sulle voci che hanno fatto lievitare fino a trentamila euro i costi per l’organizzazione dell’evento, affidata all’agenzia spettacoli Applausi. «Non vogliamo assolutamente giudicare l’evento o commentare la lunga e inaspettata passerella sul palco dei tanti personaggi pubblici che con questi importantissimi risultati sportivi hanno ben poco a che fare - dichiara il primo firmatario dell’interrogazione Francesco Federico - Riteniamo però sia corretto e indispensabile verso tutta la cittadinanza che l’amministrazione Lutzu sia chiamata a rendere noto, in maniera dettagliata, come ha speso questi soldi della comunità oristanese».

La replica

Dal Comune la replica è piuttosto concisa. «Risponderemo in Aula, non abbiamo nulla da nascondere» hanno dichiarato il sindaco Andrea Lutzu e l’assessora allo Sport Maria Bonaria Zedda. Anche Salvatore Corona, dell’agenzia Applausi è sereno e cerca di smorzare le polemiche. «Abbiamo lavorato con il buon senso del padre di famiglia. È ovvio, quando si organizza un evento si può spendere più o meno - ha spiegato - Noi ci siamo attenuti rigorosamente alle richieste dell’amministrazione comunale che può tranquillamente pubblicare la lista dettagliata dei costi. Nessun problema». Adesso la discussione si sposterà a Palazzo degli Scolopi.

RIPRODUZIONE RISERVATA