Festa e musica per l’Eleonoradì 

Il 22 maggio del 1881 era una domenica. Oristano era in festa per l’inaugurazione di quello che sarebbe diventato a tutti gli effetti il simbolo del capoluogo arborense. Oggi, a 140 anni di distanza, la città rende omaggio al monumento dedicato alla giudicessa. Il clou delle celebrazioni è in programma alle 10.30 con la cerimonia alla presenza del sindaco Andrea Lutzu, dell’assessore alla Cultura, Massimiliano Sanna, del presidente dell’associazione Toponomastica femminile Maria Pia Ercolini e dello studioso Gigi Piredda. Ad animare l’appuntamento, che potrà essere seguito in diretta sul canale YouTube Museo Oristano, le note dei cantori di Eleonora, il coro Sa Pintadera e il gruppo Tamburini e Trombettieri della Pro loco. Per l’occasione, al volto femminile più celebre della storia isolana è stato dedicato uno speciale annullo filatelico, attivo a Palazzo degli Scolopi dalle 10.30 alle 16.30.

Gli eventi

Sono solo le ultime due di una serie di iniziative programmate dal Comune per celebrare la sistemazione della statua in marmo di Carrara nella piazza. Si è partiti con la mostra itinerante “Omaggio a Eleonora”: da oltre una settimana lungo le vie cittadine è facile imbattersi in foto e disegni dedicati alla giudicessa. “Il monumento a Eleonora d’Arborea” è il titolo del libro di Luigi Piredda, presentato nel corso di un evento online. Ma è anche il filo conduttore della mostra documentaria aperta all’Antiquarium arborense e sulla quale si sono confrontati il direttore della struttura Raimondo Zucca e la responsabile dell’Archivio storico Antonella Casula.Sulla pagina Facebook Museo Oristano, martedì si è tenuto un incontro virtuale sul tema “Eleonora d’Arborea. Non è detta l’ ultima parola”, con Bianca Pitzorno e le archiviste Antonella Casula, Rossella Tateo e Ilaria Urgu.

La festa

«Un crescendo di manifestazioni - aveva annunciato il sindaco - per celebrare questo anniversario. Eleonora e la comunità oristanese hanno un legame indissolubile». Come testimonia la partecipazione all’iniziativa “I mille volti di Eleonora”: sui social sono state condivise decine di foto d’epoca o scatti attuali che raccontano come è cambiata la piazza che da 140 anni ospita la statua.

