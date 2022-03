Festa e il calcio greco: «È una bella esperienza,  ora cerchiamo la salvezza» 

Gianluca Festa ormai in Grecia è di casa. «Sto vivendo un'importante esperienza, professionalmente e umanamente. Per il clima, il mare e la gente, mi sembra di essere in Sardegna. Ho trovato fiducia, alleno sempre in Super League 1, la Serie A, faccio quello che mi piace e mi miglioro, aspettando di realizzare il mio sogno». L'avventura greca di Festa inizia con il Larissa (nel 2018 e ancora nel 2021) e prosegue quest'anno, prima con lo Smirne e ora con il Lamia: «In Grecia non esiste il divieto di allenare più di una squadra in una stagione», sottolinea.

Festa, che è successo ad Atene con lo Smirne?

«C'era Bruno Alves, grande professionista anche se limitato da un infortunio al ginocchio. Parlavamo tantissimo della sua esperienza a Cagliari. Avevo Pulga come mio secondo. La squadra giocava bene, ma otteneva meno di quanto meritasse, troppe difficoltà a fare gol. Poi, arriva lo 0-0 con l'Olympiakos...».

Un bel risultato, no?

«Sì, anche perché senza dodici giocatori, a casa col Covid. E pure io ero positivo. Ma il giorno dopo il presidente mi comunica l'esonero... Cinque partite e mi richiamano. Però dura poco e vengo di nuovo mandato via. Neanche il tempo di sbarcare a Cagliari e ricevo una telefonata dal presidente del Lamia, una diretta concorrente. Li avevo battuti due settimane prima ed era rimasto colpito dal nostro gioco. Mi è andata bene, perché lo Smirne è ultimo, il Lamia penultimo. Ai playout, ci siamo porrati a +8 sullo Smirne, che retrocederebbe subito, ora proviamo a prendere la terzultima. E il 20 aprile giocheremo la semifinale d'andata della Coppa di Grecia con il Panathinaikos. La finale sarebbe un sogno...».