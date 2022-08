Festa di sport per ricordare il sub 

Ha pensato che per ricordare quel figlio innamorato dello sport, il modo migliore per sentirlo ancora vicino fosse organizzare una settimana di eventi sportivi in collaborazione con tutte le società del paese. E così Deborah Gambino, madre di Massimiliano Schirru, il giovane morto tre anni fa a 28 anni nelle acque di Pula mentre pescava in apnea, ha dato vita agli “Shark Max day’s”. Dopo l’esperimento dello scorso anno, Deborah ha deciso di dare vita a una intera settimana, che dal 22 al 28 agosto, consentirà soprattutto ai più piccoli di cimentarsi in diversi sport: tra gli appuntamenti, anche la presentazione di un libro per sensibilizzare i più piccoli al rispetto dell’ambiente, una giornata ecologica per la raccolta della plastica nella zona a mare di Sarroch e una rappresentazione teatrale.

Il ricordo

«Non sarà un momento di cordoglio, ma una vera e propria festa dello sport dedicata soprattutto ai bambini – precisa Deborah Gambino -, Massimiliano era appassionato di diverse discipline, coinvolgere le società del paese all’insegna della collaborazione e dell’amicizia mi è sembrato il modo più giusto per ricordarlo». Kettlebell, pugilato, basket, ciclismo, calcio, pallavolo, tennis, canottaggio e podismo: sarà un calendario fitto di appuntamenti, grazie al quale i bambini potranno imparare a conoscere gli sport più svariati. Andrea Casu, dirigente dell’Accademia pugilistica Sarroch spiega il motivo per il quale la società ha aderito al progetto ideato da Deborah Gambino: «A Massimiliano piaceva tantissimo la boxe, e teneva particolarmente ai piccoli pugili. Per ricordarlo, noi daremo vita a una serie di esibizioni al Parco pubblico che coinvolgeranno 40 anni bambini. Siamo fieri di partecipare a questa grande festa dello sport».

I piccoli ciclisti

Agli “Shark Max day’s” parteciperanno anche i giovani ciclisti del Velo club Sarroch, che negli ultimi mesi hanno fatto incetta di titoli a livello regionale e nazionale. «Da anni la nostra società incoraggia i bambini a praticare più di uno sport – spiega il vice presidente, Gianni Murgia – parteciperemo a questa manifestazione con molto entusiasmo, ci saranno percorsi di gimkana ed esibizioni che vedranno i nostri atleti effettuare salti e controllare le bici in equilibrio: l’aspetto più importante è che i giovani ciclisti del Velo club vestiranno i panni degli istruttori per seguire gli altri bambini che vorranno provare a salire in sella a una bicicletta». Andrea Massa, presidente dell’Asd Podismo Sarroch, è stato tra i primi a sposare il progetto degli “Shark Max day’s”: «Massimiliano amava lo sport, ricordarlo con una settimana dedicata a tutte le discipline mi sembra un’ottima idea».