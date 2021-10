Festa delle Pro Loco, a San Gemiliano  l’assalto dei diecimila 

«Siamo molto contenti», racconta Mario Ziulu, presidente della Pro Loco di Sestu che ha allestito la due giorni di sabato e domenica. «Pur rispettando i limiti disposti sul numero di persone che potevano di volta in volta entrare nel sagrato di San Gemiliano, abbiamo registrato un ottimo risultato». Ed i numeri sono lì a testimoniarlo: «Circa 9500 piatti preparati e distribuiti (23 degustazioni offerte), 7500 visitatori non contemporanei ma scaglionati dalle 19 alla mezzanotte di sabato e di domenica, 85 i volontari della nostra associazione che hanno lavorato incessantemente e 47 i tamponi veloci effettuati per chi non aveva il green pass e che sono risultati tutti negativi».

Migliaia di visitatori con il green pass o testati prima di entrare nel sagrato di San Gemiliano e quasi diecimila piatti preparati e serviti, rispettando distanze e norme per il contenimento dell’epidemia. Sta tutto nei numeri il successo della quindicesima edizione del Festival delle Pro Loco, la sagra che lo scorso weekend ha ospitato a Sestu i volontari delle associazioni provenienti da tutta l’Isola.

Il successo

«Siamo molto contenti», racconta Mario Ziulu, presidente della Pro Loco di Sestu che ha allestito la due giorni di sabato e domenica. «Pur rispettando i limiti disposti sul numero di persone che potevano di volta in volta entrare nel sagrato di San Gemiliano, abbiamo registrato un ottimo risultato». Ed i numeri sono lì a testimoniarlo: «Circa 9500 piatti preparati e distribuiti (23 degustazioni offerte), 7500 visitatori non contemporanei ma scaglionati dalle 19 alla mezzanotte di sabato e di domenica, 85 i volontari della nostra associazione che hanno lavorato incessantemente e 47 i tamponi veloci effettuati per chi non aveva il green pass e che sono risultati tutti negativi».

Le Pro Loco

Quest’anno al festival hanno partecipato una ventina di Pro Loco arrivate da tutta la Regione, con più di cento volontari. Tanti i piatti gettonati: gli gnocchetti al sugo di cinghiale, la pecora bollita con patate, gnocchetti al brodo di pecora condito con pecorino stagionato, ravioli di ricotta e zafferano, ravioli di ricotta e formaggio di pecora al sugo, maiale alla birra, pasta crabarese alla fenicia condita con bottarga, ceci in insalata, panadine e culurgiones fritti, anelli di cipolla fritte, seadas, pennette al tonno portoscusese, fregula alle arselle, lumache al sugo ma anche tante altre prelibatezze.

Tanti volontari

«Tutti i rifiuti sono stati differenziati», prosegue Ziulu, lodando il lavoro dei giovani scout che hanno lavorato in modo instancabile. «Abbiamo raccolto tre tonnellate e mezzo di umido, 500 chili di vetro e lattine, 150 chili di plastica, un quintale di cartone e 300 litri di olio esausto. Tutto è stato separato e conferito come prevede la legge». Le transenne per la sicurezza sono state fornite dal comune di Cagliari, mentre per la sicurezza hanno operato anche una ventina di volontari delle associazioni carabinieri in pensione. Due ambulanze con i rispettivi soccorritori hanno sottoposto a tamponi i visitatori che non avevano green pass, nessuno dei quali risultato positivo. Tra gli stand anche mostre di maschere carnevalesche e di abbigliamento popolare con il gruppo folk “I Nuraghi” e l’associazione Is Mustayonis.

Una cornice suggestiva

Un plauso da parte degli organizzatori è stato dato anche all’associazione “Amici volontari di San Gemiliano” per come viene conservato alla perfezione il sagrato attorno al Santuario che ogni anno ospita la sagra, così come all’associazione Patrimonio che si occupa di curare la pineta esterna. «Il Festival delle Pro Loco ha ribadito il successo del 2019», conferma la sindaca Paola Secci, soddisfatta per il successo della manifestazione. «Ha coinvolto in maniera importante le comunità a livello regionale. Un chiaro indice di ripresa culturale ed enogastronomia che ci fa ben sperare dopo il Covid». I numeri, infatti, confermano che – dopo l’edizione dello scorso anno che aveva subito enormi contraccolpi a causa della pandemia – il raduno regionale delle Pro Loco è di nuovo una delle sagre enogastronomiche più apprezzate ed attese nel panorama isolano.

