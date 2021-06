Festa a metà, senza la mamma 

Una festa a metà. Soffierà sulle sei candeline ma accanto a lei non ci sarà la mamma. La bambina contesa tra i genitori, da mesi non vede la madre e «ancora una volta festeggerà un compleanno senza di lei». La denuncia arriva da Maria Grazia Caligaris, presidente dell’associazione Socialismo diritti e riforme, che riprende il caso della piccola che nel 2018 è stata affidata al padre dal Tribunale del Lazio e da allora vive lontana dalla sua famiglia sarda. Adesso, alla vigilia del compleanno, l’appello al padre perché faccia un regalo speciale alla figlia e la porti in Sardegna per riabbracciare la mamma.

La denuncia

«Per la piccola, che il prossimo 13 luglio compirà 6 anni, si profila ancora una festa a metà – sostiene la presidente Caligaris – La mamma, originaria della Marmilla, continua a vedere la figlia con grosse difficoltà, accentuate dalla pandemia». Da circa 6 mesi, complici le delicate condizioni di salute della mamma, la quarantena della piccola, la zona rossa «i contatti si sono limitati a telefonate nelle quali la piccola chiede alla mamma di incontrarla».

La storia

La vicenda risale all’estate di 4 anni fa, quando il Tribunale aveva deciso di affidare la piccola al padre, avvocato 47 anni e la mamma, 40 anni si era si era opposta a questa decisione, si era addirittura barricata in casa, erano intervenuti i carabinieri e, dopo lunga mediazione, la piccola aveva lasciato l'Isola. I due genitori sono poi finiti a processo, nella doppia veste di imputato e parte offesa (l'uno accusato di lesioni, l'altra di non aver rispettato le decisioni del Tribunale e aver ostacolato gli incontri col padre), la prossima udienza è il 9 luglio a Oristano. la mamma è difesa dall’avvocata Cristina Puddu, il padre da Mario Gusi e Valerio Mazzatosta. «Una bambina così piccola necessita di un modello femminile stabile,ha bisogno della mamma – va avanti – Da troppo tempo però, per situazioni non riconducibili alla sua volontà, la relazione madre-figlia è "viziata". Manca la continuità». Infine Maria Grazia Caligaris lancia un appello: «C'è un generoso gesto che il papà potrebbe fare alla piccola: farle incontrare la mamma, l’occasione potrebbe essere la prossima udienza».

