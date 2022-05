Festa a metà, rubata la coppa 

Imprevedibile, come può esserlo una schiacciata dalla seconda linea. Finale a sorpresa per la Gymland Volley che dopo essersi aggiudicata le finali regionali 2022, ha dovuto fare i conti con un’amara sorpresa: niente coppa da sollevare per le giovani atlete dell’under 16, il trofeo è stato rubato. «Un gesto inqualificabile - tuona il dirigente della squadra Bebbo Porcheddu - La coppa è rimasta nella nostra club house per tutto il tempo della manifestazione, al momento delle premiazioni non c’era più».

La vittoria

Nella palestra della “Grazia Deledda”, domenica, le ragazze oristanesi si contendevano l’accesso alle finali nazionali con la “100% sudore” di Carbonia e la Pallavolo Olbia. Le padrone di casa si sono imposte per due set a zero su entrambe le formazioni, staccando il biglietto per la trasferta romana, in programma a Roma dall’1 al 5 giugno. Entusiasmo alle stelle, fino a quando gli organizzatori non sono andati a cercare nella club house la coppa che in mattinata era stata consegnata dalla Fipav regionale. «Qualcuno ha riferito di aver visto un uomo di alta statura uscire dalla palestra con il trofeo - va avanti Porcheddu - inizialmente abbiamo pensato ad uno scherzo di cattivo gusto, credevamo l’avessero nascosta, così abbiamo cercato ovunque, anche in giardino». E invece nulla. Un po’ come la Coppa del Mondo di calcio Rimet, finita più volte nel mirino dei ladri. Con la differenza che il trofeo sparito dalla palestra oristanese, non è in oro zecchino e il suo unico valore era simbolico. «Non riusciamo a darci una spiegazione - affermano dalla Gymland - hanno privato un gruppo di ragazze di sedici anni della gioia di poter festeggiare degnamente il risultato raggiunto. Una cosa è certa: le nostre Gymlandine andranno ugualmente alle finali nazionali».

Solidarietà

Numerosi gli attestati di solidarietà arrivati alla società, la federazione ha già assicurato che farà avere alla squadra un nuovo trofeo. Resta il rammarico per un finale anti-sportivo, decisamente in contrasto con il fair play mostrato in campo e fuori dalle atlete. «Uno dei dirigenti dell’Olbia - prosegue Porcheddu - ha insistito perché utilizzassimo una delle coppe esposte in vetrina perché il capitano della loro squadra potesse premiare il nostro». Per le ragazze della Gymland ora è tempo di una nuova ribalta nazionale, occasione per masticare pallavolo ad alti livelli e per attirare l’attenzione dei tecnici della nazionale. «Siamo molto soddisfatti - conclude Bebbo Porcheddu - è la ciliegina sulla torta: la conferma dell’ottimo lavoro che tutto il nostro staff sta svolgendo con il settore giovanile».