Ferrini, rimonta d’autore 

Ferrini 3

Sant’Elena 1

Ferrini (4-4-2) : Galasso; Cuccu, Bonu, Boi, Pisano; Mele (31’ st Atzei), D’Agostino, Rostand (39’ st F. Argiolas), M. Argiolas (31’ st Piselli); Usai (21’ st Aresu), Camba. In panchina Daga, Mudu, Cogoni, Apice, Murgia. Allenatore Pinna.

Sant’Elena (4-3-3) : Palumbo; Minerba, Vignati, Secci, Porta; Rotaru (43’ st Delogu), Silva, Floris (32’ st Ruggeri); Mboup, Ragatzu, Caboni. In panchina Tirelli, Cossu, Serpi, Caddeo, Zuddas, Sanna, Brogi. Allenatore Agus.

Arbitro : Piras di Alghero.

Reti : nel primo tempo 29’ Vignati, nella ripresa 2’ Porta (aut), 6’ Camba (r), 44’ F. Argiolas.

Note : ammoniti D’Agostino, Boi, Pinna, Caboni, M. Argiolas, Floris, Secci. Recupero 1’ pt-5’ st. Spettatori 180.

Con una grande rimonta nel secondo tempo la Ferrini ribalta il Sant’Elena e prosegue il suo inizio di stagione nella zona alta della classifica: tre vittorie e due pareggi che valgono il terzo posto, con la miglior difesa del campionato. Decisivo l’uno-due subito dopo l’intervallo, con cui i cagliaritani sono riusciti a portarsi avanti dopo aver chiuso sotto la prima frazione.

Partita tirata

Rispetto allo 0-0 in Coppa Italia a Serdiana di un mese fa, stavolta le occasioni arrivano da subito, al 3’ punizione di Usai bloccata da Palumbo mentre al 6’ Camba gira alto a seguito di una rimessa. Al quarto d’ora Caboni mette in mezzo, una deviazione libera Ragatzu solo davanti a Galasso ma il suo tiro è sul fondo. Palumbo salva il risultato al 21’ su gran destro a giro di Cuccu. Il vantaggio del Sant’Elena arriva al 29’: punizione di Silva, Vignati tocca solo in area e fa un pallonetto che sbatte sulla traversa e rimbalza oltre la linea. Poco dopo Caboni alza il pallone per Ragatzu, controllo e tiro alto. L’ex Nuorese va a un passo dal gol del raddoppio al 37’, quando passa in mezzo a due su assist di Caboni e di punta prende il palo. Di legni prima del riposo la Ferrini ne colpisce due, traversa di testa di Usai al 40’ e palo di D’Agostino con un sinistro rasoterra angolato dal limite.

La rimonta

La Ferrini pareggia cento secondi dopo l’intervallo: punizione da destra, Porta di testa anticipa Camba e infila la sua porta per l’1-1. L’inerzia cambia e la squadra di Pinna trova subito il rigore del vantaggio, per un fallo di Secci su Mele. Dal dischetto va proprio Camba che supera Palumbo: al 6’ il risultato è capovolto. La palla per il pari ce l’ha Caboni al 24’, ma su cross da sinistra il suo tiro finisce fuori di pochissimo. Nel finale Pinna trova la mossa vincente dalla panchina: al 39’ entra Fabio Argiolas, che ci mette cinque minuti per chiudere i conti con un tap-in al limite dell’area piccola su cross da destra di Camba, il migliore in campo, andato via a Secci. È il gol del 3-1, che rende inutili i minuti di recupero.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata