Ferrini, ora viene il bello 

Per la Ferrini adesso inizia un nuovo campionato lungo undici giornate. Dopo un girone passato in testa, arrivando fino ad avere nove punti di vantaggio sulle seconde, la squadra di Sebastiano Pinna si è un po' fermata perdendo il primato mercoledì, ora dell'Ilva. I cagliaritani promettono però di dare tutto, a partire da domani col Guspini. «In queste partite rimanenti, pur essendo piccoli, ci giocheremo le nostre carte», il messaggio del tecnico, che ha allenato i biancorossi dal 2015 al 2017 portandoli in Eccellenza. «Siamo a -1 da una squadra costruita per vincere il campionato, con dietro altri club importanti: noi però abbiamo già vinto conquistando la salvezza in anticipo. Stiamo facendo un qualcosa di impensabile all'inizio, nonché unico: ora che siamo scivolati al secondo posto realizziamo ancora di più l'impresa fatta. Dobbiamo essere bravi a gestire la pressione per vincere, che c'è adesso che è cambiato l'obiettivo: è l'ultimo step che ci manca».

Per il rilancio

All'andata finì 2-3, con un gran gol di Fabio Argiolas a completare il ribaltone in favore della Ferrini. All'epoca il Guspini in alto in classifica, ora è terzultimo ma mercoledì ha ritrovato (al 95' nello scontro salvezza con l'Idolo) una vittoria che mancava dal 2 ottobre. «Hanno cambiato allenatore, Marco Piras conosce la categoria ed è molto bravo», afferma Pinna. «Stanno recuperando giocatori, la rosa è ottima: per noi sarà difficilissima, è il momento peggiore per trovarli. Bisognerà essere bravi, altrimenti non vinciamo». Negli ultimi due mesi per la Ferrini solo due successi, con Ghilarza e Asseminese, contro 5 sconfitte (uniche stagionali).

