Ferrini, nuova frenata 

Ferrini 0

Budoni 1

Ferrini (4-4-2) : Galasso; Piselli, Bonu, Boi, Mudu (33’ st Lecca); N. Murgia, Aresu (13’ st D’Agostino), Sigismondo, M. Argiolas (30’ st Cuccu); Podda (36’ st F. Argiolas), Camba. In panchina Sarao, Ruggeri, Simoni, Atzei, M. Pinna. Allenatore: S. Pinna.

Budoni (4-3-3) : La Gorga; D’Aleo, Zuchi, Sirigu (13’ st Sorrentino), Festa; Maione, Steri, Spina (1’ st Camara); Ciccarelli (41’ st Usai), Marìn, Santoro. In panchina Di Bellonio, Marroni, F. Murgia, Ventroni, Valente. Allenatore Corsi (Cerbone indisponibile).

Arbitro : C. Pili di Cagliari.

Rete : 32’ st Marìn.

Note : ammoniti Aresu, Camara, Boi, S. Pinna, Bonu. Recupero 2’ pt-5’ st.

Il Budoni continua la sua risalita in classifica, che non si è mai fermata dall’arrivo di Raffaele Cerbone (ieri non in panchina perché indisponibile, al suo posto il vice Daniele Corsi) con quasi quattro mesi di imbattibilità. I galluresi superano anche la Ferrini, arrivata alla quinta sconfitta nelle ultime sei giornate e ancora in testa ma con le inseguitrici molto vicine, con un gol nella parte finale di partita. Negli ospiti, privi di Monteiro e Villa, hanno debuttato i nuovi acquisti Zuchi e Marìn con quest’ultimo subito decisivo.

Tante occasioni

Subito palla gol per Sigismondo al 2’, sul suo sinistro si oppone La Gorga che poi respinge anche sul tap in di Podda (in fuorigioco, segnalato). Meglio la Ferrini nel primo tempo, pericolosa di testa con Camba (parata) al 16’ e un tocco decisivo di La Gorga su punizione di Sigismondo rimbalzata in area. Al 23’ un errore di Festa libera Nicola Murgia sul fondo, sul suo cross basso salva Sirigu sulla linea. Dopo tante opportunità per i padroni di casa ecco il Budoni al 28’: Galasso vola su punizione di Santoro mandandola sulla traversa, poi segna Marín ma in fuorigioco. Chiede un rigore la Ferrini su Matteo Argiolas, l’arbitro fa proseguire. Galasso si oppone sempre su Marìn al 39’, su punizione spizzata sul primo palo.

Gol decisivo

La ripresa inizia senza Spina, con ritmo un po’ meno sostenuto ma la gara resta equilibrata. Al 16’ colpo di testa di Camba a lato, tre minuti dopo ancora bravo La Gorga su punizione del subentrato D’Agostino. Il Budoni in contropiede prende la sua seconda traversa del pomeriggio: al 28’ apertura per D’Aleo e tiro a incrociare che Galasso manda sul montante. Quattro minuti dopo, però, su cross da sinistra la difesa della Ferrini ha un’incertezza e Marín ne anticipa tre mettendo in rete di testa. Nella circostanza si fa anche male Mudu che deve uscire. Poco dopo entra Fabio Argiolas che ha subito una palla gol, il suo destro a giro esce di poco. Nel recupero segna Camba a gioco abbondantemente fermo, con la Ferrini che protesta molto per il fallo fischiato a Boi.

