Ferrini-Li Punti, è polemica  sul gol decisivo  

In casa Li Punti le accuse principali non sono per la Ferrini o per Argiolas, bensì per vari episodi discussi in questo avvio. «C'è una totale insufficienza da parte degli arbitri», attacca il presidente Salvatore Virdis. «Ho rivisto il video: arbitro e assistente erano posizionati molto bene, non si capisce perché l'abbiano assegnato. L'hanno visto tutti: ero in campo, data la situazione particolare che stiamo passando».

Un gol che ha portato a forti proteste ospiti, senza però convincere l'arbitro (Carlo Bassoli della sezione di Monza) e l'assistente (Monica Ortu di Cagliari) ad annullarlo. L'attaccante della capolista ci tiene a precisare e spiegare perché non ha avvisato il direttore di gara: «Mi dispiace per la situazione, è ovvio. Mi scuso, però non era un gesto volontario e me ne sono accorto solo a bocce ferme. Ero in fase di coordinazione per il tuffo di testa, la mia intenzione non era prenderla di mano. La partita era molto concitata, ero convinto di averla colpita di testa».

«Sul momento non mi sono minimamente accorto di averla colpita con la mano. Sono sicuro di averla colpita anche di testa, solo dopo mi sono reso conto di aver segnato nettamente di mano». Non usa giri di parole Fabio Argiolas, che domenica ha realizzato il definitivo 2-1 di Ferrini-Li Punti con la mano.

La versione della punta

La reazione

Il numero uno dei sassaresi, penultimi a 3 punti, fa una richiesta precisa: «Vogliamo arbitri d'esperienza, non ragazzini. Non trovo giusto che chi ha oltre 26 anni non possa più dirigere in Eccellenza: serve maggiore professionalità e qualità. Non è per polemizzare, ma in tutte le partite ci sono stati arbitraggi pessimi. Ad Arbus abbiamo perso 6-1 con un'espulsione al 5' e un secondo giallo per proteste minime del nostro capitano sempre nel primo tempo».

Partita contestata

Ferrini-Li Punti è stata molto combattuta, con tante polemiche arbitrali. Sull'1-0 il Li Punti chiedeva un gioco pericoloso di D'Agostino, che poi ha segnato, sull'1-1 la Ferrini segnala come la punizione sia stata battuta con palla in movimento. E allo stesso Argiolas, due minuti dopo la rete di mano, ne è stata annullata un'altra per fuorigioco che dalle immagini risulta non esserci.

