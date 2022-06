Ferrini, l’Europa in tasca 

E poi c’è “El Chapa”. Leandro Martin Ojeda Ariza, 31 anni, argentino di Mendoza, il fuoriclasse che dopo il suo Paese, il Belgio, la Francia e la Spagna ha scelto Cagliari e la Ferrini. Doppio ruolo, allenatore e giocatore, goleador, guida e trascinatore in campo. È lui che ritira il premio quale “Best Player” dell’Eurohockey, avvolto dalla bandiera dei quattro mori. Che al “Maxia”, a fine partita recupera e riordina le palline utilizzate per la partita. E che sa di guidare una squadra dove ognuno è in simbiosi con l’altro, dai giocatori allo staff tecnico, ai preparatori Jose Ignazio Burgos e Alessandro Zuddas.

Giovedì scorso all’arrivo a Copenaghen un misto di entusiasmo e timore accompagnava la spedizione cagliaritana. Paolo Figus, team manager, racconta le sensazioni. «Siamo stati strepitosi. Sapevamo poco di tutti, abbiamo preso coscienza dei nostri mezzi dopo la seconda partita, vinta con il Whitchurch 5-0. Loro esperti, noi abbiamo fatto un piccolo capolavoro. E lunedì nella finale con il Gaziantep abbiamo fatto ancora meglio. Squadra molto fisica, abbiamo sofferto, li abbiamo contenuti, non potevano reggere quel ritmo sino alla fine. E infatti siamo venuti fuori nei minuti finali». Antonello Caschili, assistant coach di Leo Ojeda, ha dovuto rinunciare alla trasferta a poche ore dalla partenza. «L’ho vissuta da lontano, ma per me, da 46 anni alla Ferrini tra calcio e hockey, è un’emozione indescrivibile. Non era immaginabile diventare protagonisti a livello europeo».

La Ferrini è tornata a casa. A Copenaghen ha vinto – insieme agli irlandesi del Lisnagavery – l’Eurohockey Team Challenge I. Quattro vittorie in quattro partite, en plein inaspettato, ma la partita che resterà scolpita è la finale con i turchi del Gaziantep, vinta 3-2 rimontando negli ultimi tre minuti con Ojeda e Rodriguez lo svantaggio di 2-1. Questo è un successo della Ferrini e dell’hockey italiano, che grazie alla squadra cagliaritana riconquista l’Eurohockey Trophy, la seconda divisione europea. Un cammino che parte da lontano, dalle fasi conclusive della scorsa stagione. Dalla finale scudetto persa con il Bra, alla finale di Coppa Italia persa ancora con i piemontesi, ma il posto in Europa era suo. Consacrato da un campionato, quello in corso, condotto sempre in testa e che nel prossimo weekend assegnerà lo scudetto, con i playoff a Bra.

La spedizione

Una marcia in più

«Quello che ci ha contraddistinto – conclude Figus – è che nelle fasi finali della partita avevamo una marcia in più». La riprova nelle 8 reti segnate nell’ultimo quarto d’ora nel corso del torneo. Dopo l’ultima, quella decisiva di Rodriguez nella finale , dalla panchina sono scattati tutti per ab bracciarsi. In campo internazionale non si può. Ma quell’esultanza era un inno alla gioia, nessuno ha avuto il coraggio di fermare quei momenti.

