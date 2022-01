ferrini, la crisi è finita 

Ferrini 3

Ghilarza 0

Ferrini (4-4-2) : Galasso, Cuccu (42’ st Simoni), Mudu, Boi, Aresu, D’Agostino (29’ st Sigismondo), Murgia (44’ st N. Atzei), Bonu, Camba, Usai (34’ st F. Argiolas), Podda (36’ st M. Argiolas). In panchina Sarao, Piselli, Lecca, Mattana. Allenatore Pinna.

Ghilarza (4-4-2) : Fadda, Laconi, Chessa, Patteri, Caddeo (42’ st Rubattu), Gutierrez (26’ st Cardia), M. Atzei, Dessolis, Doukar (10 st Oppo), Rancez (34’ pt Ndiaye), Cossu (36’ pt Aurellio). In panchina Pintus, Succu, Corrias. Allenatore Cirinà.

Arbitro : Tropiano di Bari.

Reti : 2’ pt (r) e 13’ st Podda, 42’ st F. Argiolas.

Note : espulso Dessolis; ammoniti Sigismondo, Gutierrez, Laconi, M. Atzei. Recupero 2’ pt-5’ st. Angoli 6-14.

CAGLIARI. Serviva una vittoria per allontanare i cattivi pensieri. E così è stato. Dopo tre ko consecutivi, la capolista Ferrini torna a vincere e lo fa in grande stile (3-0) contro il Ghilarza, trascinata dal ritrovato Gianluca Podda, autore di una doppietta. Un successo tutt’altro che scontato alla vigilia, contro una squadra, il Ghilarza di Cirinà, tra le più in forma del torneo. Gli ospiti, dopo aver subito gol a freddo, se la sono giocata a viso aperto per tutta la prima frazione. Poi è uscito il carattere della Ferrini che è stata brava a raddoppiare nella ripresa e a gestire nel finale, trovando anche il tris con F. Argiolas.

La partita

Pronti via e la Ferrini è già avanti, al 2’, con Podda che trasforma un calcio di rigore procurato da Murgia. I ghilarzesi non si scompongono e alzano notevolmente il pressing. Dopo 10’ gli ospiti hanno già collezionato 6 corner ma la Ferrini si difende bene sulle palle inattive. Non si contano molte occasioni da gol ma la gara è piacevole ed equilibrata per via dell’intensità con cui giocano le due squadre. Dopo la mezz’ora Cirinà deve sostituire gli infortunati Rancez e Cossu per Ndiaye e Aurellio. La prima vera chance per gli ospiti arriva al 45’: da corner Caddeo trova la spizzata di Doukar ma Mudu salva sulla linea.

Il secondo tempo

Nella ripresa la Ferrini comincia aggressiva. Usai, al 4’, prova la soluzione da fuori. Al 9’ risponde il Ghilarza con Ndiaye che fa esplodere un sinistro rasoterra, Galasso si distende. Ma al 13’ i cagliaritani raddoppiano: Mudu, partito sul filo del fuorigioco, sfonda sulla catena di sinistra e trova in area Podda che buca Fadda. Sotto 2 a 0 il Ghilarza crolla e rischia il tris al 23’ ma Fadda compie un miracolo su Murgia. La Ferrini gestisce e non rinuncia ad offendere. Al 37’ gli ospiti rimangono in dieci per l’espulsione di Dessolis. E nel finale i cagliaritani chiudono il match con F. Argiolas, innescato da Simoni. Con questa vittoria la Ferrini lancia un chiaro messaggio alle inseguitrici per la lotta al titolo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata